Festival de Inverno da UFPR em Antonina começa neste sábado

Com abertura oficial programada para este final de semana, o 32º Festival de Inverno da UFPR volta a acontecer integralmente de forma presencial em Antonina, após dois anos de edições virtuais.

A cerimônia de abertura acontece no domingo (17), às 17h30, no Theatro Municipal da cidade, e conta com o espetáculo “O Grande Circo Místico” – em que a Orquestra Filarmônica da UFPR convida o Grupo de MPB da UFPR.

Nos mesmos dia e local, às 21h, ainda acontece o espetáculo teatral “Ilíada de Homero” com os atores Letícia Sabatella e Daniel Dantas.

A partir de sábado (16), a cidade de Antonina se torna palco para uma série de atividades artístico-culturais. Mais de 100 ciclistas, após percorrerem mais de 90 quilômetros pela Estrada da Graciosa, anunciam a chegada do maior e mais importante evento de extensão e cultura da Universidade.

Ainda durante o sábado, a praça central de Antonina será ocupada pelos estudantes da UFPR, que ofertarão jogos, brincadeiras e lazer para toda a família. Na Estação Ferroviária da cidade, acontece às 15h o Café & Prosa – um encontro literário e bate papo com autores do litoral, seguido da abertura da Exposição “Novos Caiçaras”, composta exclusivamente por artistas da região.

Exaltando todo o saber-fazer caiçara, o Festival de Inverno da UFPR promove oficinas, rodas de conversa, workshops, vivências em mais de 30 atividades formativas que serão realizadas ao longo da semana. Para os amantes de aventura, o evento oferece a Trilha na Mata Atlântica, Experiências na Baía de Antonina, com caiaque e práticas de remada, e trilhas urbanas guiadas pela educação patrimonial.

A programação de espetáculos artísticos gratuitos e abertos ao público tem início na quinta (21), no palco montado na Avenida do Samba, onde estão previstos shows, intervenções e outras manifestações culturais.

Entre os espetáculos, destacam-se um encontro histórico de diferentes grupos de Fandango do litoral paranaense e mestres fandangueiros, que acontece na Ademadan na sexta-feira (22), e o Acústico com João Triska no Clube Náutico / Slocum 88 no sábado (23). No último dia do Festival, está previsto para o encerramento o encontro da “Pipoca da Jay” com o CarnaFEST, que reúne escolas de samba da cidade em um grande baile público de carnaval, com show de fogos para iluminar o céu de Antonina.

Sustentabilidade e economia criativa

Em sua 32ª edição, o Festival procura proporcionar, de forma contínua, ações que beneficiam a sociedade nas cidades litorâneas paranaense, estimulando o desenvolvimento sustentável da economia criativa local e a difusão da diversidade e da produção de bens culturais.

O Festival da UFPR se mantém, há 32 invernos, um grande espaço aberto de aprendizagem, prática e reflexão crítica. Uma possibilidade de encontro, de apreciação e produção artístico-cultural por meio do jeito de ser e estar, do saber e do fazer caiçara.

Em 2022, o Festival conta com apoio das seguintes instituições: Apufpr, Fetiep, Fetec-PR, Sindicato dos Bancários e Financiários, APP Sindicato, Siemaco, Senalba, Sated PR, CAU/PR, Sindtest, Lactec, Sindipetro, Senge-PR, Iphan, Sesc / Fecomércio, Simepar, Instituto Iamuque, SPVS, Grande Reserva Mata Atlântica, VRS Mata Atlântica, Centro Cultural Teatro Guaíra e Ademadan, UFPR TV, UniFM, Gusso Turismo e Restaurante, Slocum Restaurante, Camboa Hotéis e Serra Verde Express FM.

32º Festival de Inverno da UFPR em Antonina

De 16 a 23 de julho

Confira programação completa aqui