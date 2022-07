Carro com placas de Guaratuba é pego na fronteira com 537 garrafas de vinho

A Polícia Militar de Santa Catarina realizou, nesta terça-feira (12), uma apreensão de descaminho em Dionísio Cerqueira, área de divisa do Estado de Santa Catarina com o Paraná, e fronteira com a Argentina.

Por volta das 18h30, policiais militares abordaram um veículo, no centro da cidade, com placas de Guaratuba, que apresentou suspeita devido o excesso de carga.

Dentro do veículo foram localizadas 537 garrafas de vinho, descaminhadas do país vizinho, sem os devidos trâmites aduaneiros.

O veículo, o condutor e a carga foram conduzidos até a Receita Federal.

Fonte: PM-SC / Cabo Jaqueline Suelen da Silva