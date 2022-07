Festa do Divino teve apresentações de grupos folclóricos

No primeiro final de semana da Festa do Divino um grande público se reuniu no palco principal para acompanhar o Festival Folclórico de Etnias.

Uma promoção da Prefeitura de Guaratuba, que trouxe sete grupos folclóricos da Associação Inter-Étnica do Paraná (Aintepar), com mais de 250 artistas. As apresentações aconteceram entre as noites de sexta e domingo.

Participaram do festival o Grupo Folclórico Ítalo Brasileiro, o Grupo Folclórico Alte Heimat Germânico, o Grupo Folclórico Polonês Wisła, o Grupo Folclórico do Centro Espanhol do Paraná, o Grupo Folclórico Germânico Original Einigkeit Tanzgruppe, o Grupo Folclórico Ucraniano Poltava e o Grupo Folclórico Siciliano Isola del Sole.

Fonte: Secretaria Municipal da Cultura e Turismo Guaratuba