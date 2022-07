Pontal do Paraná realiza 2º Festival de Gastronomia Caiçara

A tradicional culinária caiçara será celebrada, de 15 a 24 de julho, na segunda edição do Festival de Gastronomia Caiçara. O evento vai exaltar a cambira, iguaria que tem como data comemorativa, no município de Pontal do Paraná, o dia 18 de julho.

Para degustar a cambira tradicional e outras delícias típicas, o público poderá escolher entre os trinta e um restaurantes inscritos. A relação dos estabelecimentos que participam e os pratos disponíveis durante o festival estão no site https://gastronomiacaicara.com.br/.

O prefeito de Pontal do Paraná, Rudisney Gimenes Filho, conta que a segunda edição do Festival busca consolidar Pontal do Paraná como centro gastronômico do litoral. “O evento que já foi um sucesso de público em 2021, será ainda maior este ano”.

Para Gilberto Keserle, secretário municipal do Turismo e Desenvolvimento Econômico, o festival é uma grande oportunidade para o turista conhecer a diversidade da culinária caiçara. “Além do resgate cultural das nossas tradições, o evento tem como objetivo movimentar a economia do município fora da alta temporada”, ressaltou.

Valorização da pesca artesanal – A ONU declarou o ano de 2022 como o Ano Internacional da Pesca e da Aquicultura Artesanais como forma de tornar visível a importância do setor para o cumprimento dos objetivos estabelecidos na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

O objetivo deste ano internacional é valorizar socialmente as contribuições da pesca artesanal e da aquicultura, em termos alimentares e econômicos, e promover o diálogo e a cooperação para fortalecer as famílias que dependem dessas atividades.

O Paraná tem registradas 60 comunidades de pescadores e um total de cerca de quatro mil famílias que vivem da pesca artesanal. Patrimônio Cultural Imaterial de Pontal do Paraná, a pesca artesanal da tainha reúne todos os anos os caiçaras para a prática ancestral.

Cambira, a grande estrela – Patrimônio da cozinha brasileira, a cambira é originalmente preparada com peixe seco e defumado, acompanhada da banana e pirão. Há mais de 300 anos, os portugueses introduziram o sal na região, que passou a ser utilizado na conservação do peixe – especialmente da tainha que é abundante no litoral do Paraná.

O nome (cambira) remete ao cipó muito presente no litoral, conhecido por sua flor de cor roxa, que era a base do varal usado para a defumação. Uma vez seco, o peixe vai para a panela de barro com água e especiarias (tomate, pimentão, coentro, pimenta e bananas), e vira um caldo grosso. O prato é servido com pirão, salada e arroz.

Concurso desafiador – Em paralelo ao festival, também acontece o concurso gastronômico que premiará estabelecimentos pelos melhores pratos caiçara. Entre as categorias estão o Prato Feito Caiçara, o Petisco Caiçara e a melhor Cambira Tradicional. A ideia da promoção é desafiar a criatividade de comerciantes e cozinheiros para estimular as vendas e apresentar ao público a qualidade da culinária local.

O Festival de Gastronomia Caiçara é realizado pela Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná com apoio da Adetur Litoral, Governo do Estado, Sebrae e Comtur.

Festival de Gastronomia Caiçara

Data: 15 a 24 de julho de 2022

Conheça todos os Pratos e restaurantes: https://gastronomiacaicara.com.br/

Instagram: https://www.instagram.com/gastronomiacaicara/

