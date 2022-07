Guaratuba adere ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

Na tarde desta terça-feira (12), o prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, assinou o termo de adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan). De acordo com a prefeitura, é o primeiro município do Litoral a aderir ao Sisan.

A adesão ao sistema possibilita ao município a participação na articulação das políticas públicas voltadas ao alcance da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA), bem como viabiliza a operacionalização de programas de forma integrada e sustentável.

Além disso, possibilita receber apoio técnico e político para a implementação e aperfeiçoamento da gestão do Sisan e dos seus planos de segurança alimentar e nutricional.

A adesão ao Sistema Sisan é de suma importância para que o município possa receber recursos financeiros para o desenvolvimento de programas e projetos relacionados à segurança alimentar e nutricional, obtendo pontuação diferenciada em editais lançados em nível federal. Como exemplo, podem ser citados o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA/ Compra Direta), o Banco de Alimentos, Cozinha Escola, Hortas Comunitárias, dentre outros.

Estiveram presentes na assinatura da adesão a assistente social e diretora da Secretaria Municipal do Bem Estar e Promoção Social, Maricel Auer; o secretário executivo do Consea, Valdenir Velozo Neto; a presidente da Conselho Regional de Segurança Alimentar e Nutricional do Litoral (Coresan Litoral), Rosane Ozaki; e a secretária executiva da Coresan Litoral, Ruthinha Figueiredo.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba