Sala do Empreendedor de Guaratuba oferece cursos gratuitos

Na última quinta-feira (14), a Sala do Empreendedor de Guaratuba promoveu, no auditório da Prefeitura, o curso “Trilha MEI Mundo Digital”.

O curso foi ministrado pelo professor Adenir Salla e teve a participação de 20 pessoas. Também estavam presentes os agentes de desenvolvimento Isac Santana e Renata Coelho.

Foram abordadas as barreiras que precisam ser vencidas para ser um empreendedor conectado e como fazer da internet uma plataforma de gestão e de ampliação de negócios.

Na segunda-feira (18), a Sala do Empreendedor realizará o curso “Trilha MEI, Aprenda a Vender Mais”, no horário das 19h às 21h. A oficina é gratuita e também será realizada no auditório da Prefeitura.

O curso tratará dos componentes do marketing (produto, cliente, preço, ponto e promoção) e o planejamento de ações concretas baseando-se nestes componentes para promoção dos negócios.

Inscrições e mais informações pelo telefone da Sala do Empreendedor: 3472-8591.

Fotos e informações do Departamento de Comunicação da Prefeitura de Guaratuba