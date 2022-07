Feira Livre do Produtor de Guaratuba estreia em agosto

A primeira edição da nova Feira Livre do Produtor de Guaratuba será no dia 17 de agosto, no Espaço Litoral – localizado na rua Antônio da Rocha, em frente ao Corpo de Bombeiros.

O evento contará com uma variedade de produtos alimentícios da agricultura familiar do município, além de artesanato haverá também música ao vivo de artistas locais.

A Feira Livre do Produtor acontecerá quinzenalmente, no horário das 18h às 23h.

Mais informações:

3472-8731 (Secretaria Municipal da Pesca e da Agricultura)