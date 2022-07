Encontrado corpo da moradora de Piçarras morta em maio

A Polícia Civil de Santa Catarina informou nesta sexta-feira (15) que foi encontrado o corpo de Débora Custódio Arruda, vítima de suposto latrocínio no mês de maio.

As buscas começaram após a prisão, em Guaratuba, de um homem que se apresentou como autor do homicídio.

O corpo da moradora do município de Balneário Piçarras (SC), de 56 anos, foi encontrado na noite desta quinta-feira, na Estrada Fazenda, no distrito de Pirabeiraba, em Joinville. De acordo com a Polícia Civil, a identificação foi feita pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

Débora Custódio desapareceu em Piçarras no dia 6 de maio. Poucos dias depois, seu carro foi encontrado em um local ermo no balneário de Coroados, em Guaratuba. Sua cachorrinha, que desparecera com ela, foi localizada alguns quilômetros dali e entregue à Polícia.

No dia 18 de maio, Meirisson Moura, de 24 anos, se apresentou no quartel da Polícia Militar de Guaratuba confessando que a havia matado.

Ele contou mais do que uma versão do crime e acabou apontado outros dois homens envolvidos, um deles, como executor do homicídio. Ele também deu informações imprecisas sobre o local onde o corpo foi escondido, nas proximidades de Joinville.

Os dois, Gabriel Franchak de Nigris, 30 anos, de Santa Catarina, e Adriano Maciel, 32 anos, de Guaratuba, foram presos, no dia 22 de maio, em Florianópolis.

Os três são réus por latrocínio, morte com intenção de roubar, e ocultação de cadáver.