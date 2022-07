Matinhos sedia campeonatos estaduais de surf e de vôlei

Foto: Clóvis Santos / JAN / Paraná Esporte

Começou neste sábado (16), a terceira etapa do Circuito Paranaense de Surf Amador, no balneário Gaivotas, em Matinhos.

As provas valem pontos para o ranking paranaense e estão incluídas nos Jogos de Aventura e Natureza.

As disputas são nas categorias Sub-12, Sub-14, Sub-14 Feminino, Sub-16, Sub-16 Feminino, Sub18, Universitário, Curitiba, Master, GrandMaster, Open e Open Feminino.

Além de troféus e kits, serão entregues 12 pranchas do shaper Felipe Correa para os campeões do Circuito.

Foto: Clóvis Santos Foto: Clóvis Santos Foto: Prefeitura de Matinhos

Vôlei de Praia

A cidade também recebe o Circuito Paranaense de Vôlei de Praia. A 4° etapa do Circuito segue até amanhã, domingo (17).

As disputas, que também fazem parte dos Jogos de Aventura e Natureza, acontecem na rotatória da Avenida Paranaguá. As categorias em disputa são: Sub-17, Sub-19, Adulto e Master (Feminino 40+ e Masculino 45+).

Os eventos contam com o apoio do Governo do Estado e da Prefeitura de Matinhos.