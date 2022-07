Paranaense de Motocross em Pontal foi transferido para o próximo final de semana

O Campeonato Paranaense de Motocross, que aconteceria neste final de semana, dias 16 e 17, em Pontal do Paraná, foi transferido para o próximo, dias 23 e 24.

Confira a programação:

Dia 23/07 – Treinamento durante o dia todo.

Dia 24/07 – As provas acontecem durante o dia todo.

A entrada é gratuita e as inscrições para a prova também.

A pista de motocross do município foi montada no antigo alojamento da Techint, no balneário Pontal do Sul, na rua Pardal, 515 – entra na rua do cemitério e vira a primeira rua à direita, no final dela fica a pista de motocross.

O evento é a 5ª etapa do Paranaense de 2022 e também faz parte do calendário dos Jogos de Aventura e Natureza do Governo do Estado.