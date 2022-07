Festa do Divino apresenta casal festeiro mor de 2023

Olandia e Joselir Minosso foram escolhidos como o casal festeiro-mor da Festa do Divino Espírito Santo e da Santíssima Trindade de 2023, em Guaratuba.

Eles ficarão à frente de diversos casais festeiros de edições anteriores e um grande grupo de voluntários que organizam o evento, junto com a Paróquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso.

A escolha foi divulgada no final da missa da noite deste sábado (16) durante a Festa, que encerra hoje e retorna em julho do próximo ano. Durante a cerimônia, eles receberam as bandeiras branca, da Santíssima Trindade, e vermelha, do Divino Espírito Santo, das mãos do casal festeiro mor de 2022, Batista e Djalmo da Rosa.

De acordo com a apresentação feita por Rocio Bevervanso, Olandia e Joselir Minosso, chegou a Guaratuba em julho de 1998. Ambos aposentados do Poder Judiciário, eles vieram acompanhados das filhas Daniela e Emanuela, a quem dedicaram grande atenção. O filho Darlan ficou em Curitiba, de onde dava o apoio que precisavam. Advogado, Joselir Minosso montou um escritório em casa para não ficar longe das duas filhas cadeirantes.

“Logo em seguida se engajaram à comunidade católica da Matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Daí em diante, todo o tempo que restava do atendimento das filhas especiais, era dedicado à Igreja e entidades filantrópicas”, diz a apresentação.

“Assim passaram-se mais de 24 anos e todas as vezes que o casal era convidado a candidatar-se a festeiro mor, recusava, com a justificativa da presente dedicação às filhas cadeirantes. Com muita fé no Divino Espírito Santo, Olandia e Minosso, nunca deixaram de frequentar a Igreja nos eventos religiosos e festivos. Quem não sabe de toda a história pode perguntar: Por quê agora aceitaram a indicação de casal festeiro? … Sim, por quê hoje? ” Há exatos 30 dias, o Divino Espírito Santo chamou a Daniela, filha mais velha do casal cujo maior desejo era o de que fossem festeiros.

“– Agora, vamos em busca da Pomba da Paz do Divino Espírito Santo, para levar a comunidade querida de Guaratuba e a todos que nos visitam, a Festa da Paz, cumprindo também um desejo de nossa filha Daniela, que com toda certeza já está nos abençoando – afirmou Dr. Minosso. Que assim seja!”