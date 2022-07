Morre o jornalista Osvaldo Capetta

Foto: Redes sociais

O jornalista Osvaldo Capetta morreu, aos 43 anos, neste domingo (17), no Hospital das Clínicas em Curitiba. Deixa esposa Lais Guara Chaves e duas filhas.

Osvaldo Capetta estava internado para um segundo transplante de medula óssea, marcado para o dia 28 de julho. Há dois anos ele lutava contra uma leucemia com bom humor e sempre manifestando otimismo.

Era jornalista da Prefeitura de Paranaguá, tendo exercido os cargos de superintendente e secretário municipal de Comunicação. Antes disso, em 2001, Capetta trabalhou na Folha do Litoral.

O sepultamento está marcado para as 17h, no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo, em Paranaguá.