UFPR Litoral traz documentário e debate com vereador Renato Freitas

Cena do documentário

A UFPR Litoral, em Matinhos, apresenta no próximo dia 25 um documentário sobre o vereador Renato Freitas, do PT de Curitiba.

O vereador estará presente e vai conversar com o público que comparecer ao auditório da UFPR, a partir das 19h30. Ele vai falar sobre sua trajetória, o racismo estrutural no Brasil e a importância da luta antirracista. Também vai falar do processo de cassação movido contra ele na Câmara de Vereadores de Curitiba.

Renato Freitas chegou a ser cassado pela Câmara depois de participar de uma manifestação que acabou dentro da Igreja do Rosário dos Homens Pretos, na capital paranaense. O ato ocorreu no mesmo dia em várias cidades do Brasil e lembrou os assassinatos do congolês Moïse Kabagambe e do brasileiro Durval Teófilo Filho.

Dos 38 vereadores, 25 votaram a favor da cassação, 7 contra, 2 se abstiveram e 4 vereadores estavam impedidos de votar: o próprio Renato Freitas e os três vereadores que assinaram as representações contra ele: Osias Morais (Republicanos), Pastor Marciano (Solidariedade) e Pier Petruzziello (PP).

A Justiça acabou suspendendo a sessão da Câmara por irregulares formais, mas já está marcado novo julgamento para os dias 4 e 5 de agosto.

O documentário “Renato Freitas, um de nós”, é dirigido pelo cineasta Carlos Pronzato.

O filme apresenta depoimentos de personalidades, amigos, admiradores, familiares, assessores e do próprio Renato Freitas e foi produzido antes da votação pela cassação na Câmara de Curitiba.