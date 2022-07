UFPR Litoral traz documentário e debate com vereador Renato Freitas

Cena do documentário

A UFPR Litoral, em Matinhos, apresenta no próximo dia 25 um documentário sobre o vereador Renato Freitas, do PT de Curitiba.

O vereador estará presente e vai conversar com o público que comparecer ao auditório da UFPR, a partir das 19h30. Ele vai falar sobre sua trajetória, o racismo estrutural no Brasil e a importância da luta antirracista. Também vai falar do processo de cassação movido contra ele na Câmara de Vereadores de Curitiba.

Renato Freitas chegou a ser cassado pela Câmara depois de participar de uma manifestação que acabou dentro da Igreja do Rosário dos Homens Pretos, na capital paranaense. O ato ocorreu no mesmo dia em várias cidades do Brasil e lembrou os assassinatos do congolês Moïse Kabagambe e do brasileiro Durval Teófilo Filho.

A Justiça acabou suspendendo a sessão da Câmara por irregulares, mas já está marcado novo julgamento para os dias 4 e 5 de agosto.

O documentário “Renato Freitas, um de nós”, é dirigido pelo cineasta Carlos Pronzato.

O filme apresenta depoimentos de personalidades, amigos, admiradores, familiares, assessores e do próprio Renato Freitas e foi produzido antes da votação pela cassação na Câmara de Curitiba.

Como votaram os vereadores na sessão suspensa pela Justiça

Dos 38 vereadores, 25 votaram a favor da cassação, 7 contra, 2 se abstiveram e 3 vereadores estavam impedidos de votar.

Os votos contrários à cassação foram de Carol Dartora (PT), Herivelto Oliveira (CID), Marcos Vieira (PDT), Mestre Pop (PSD) e Professora Josete (PT).

Dalton Borba (PDT) e Maria Leticia (PV), que votaram contra a cassação em primeiro turno, estavam ausentes do plenário na segunda votação.

Professor Euler (MDB) e Salles do Fazendinha (DC) se abstiveram.

Estavam impedidos de votar, por serem autores de representações contra Freitas, Osias Moraes (Republicanos), Pastor Marciano Alves (Solidariedade) e Pier Petruzziello (PP).

Votaram a favor da cassação: Alexandre Leprevost (Solidariedade), Amália Tortato (Novo), Beto Moraes (PSD), Denian Couto (Pode), Ezequias Barros (PMB), Flávia Francischini (União), Hernani (PSB), Indiara Barbosa (Novo), João da 5 Irmãos (União), Jornalista Márcio Barros (PSD), Leonidas Dias (Solidariedade), Marcelo Fachinello (PSC), Mauro Bobato (Pode), Mauro Ignácio (União), Noemia Rocha (MDB), Nori Seto (PP), Oscalino do Povo (PP), Sabino Picolo (União), Sargento Tânia Guerreiro (União), Serginho do Posto (União), Sidnei Toaldo (Patriota), Tico Kuzma (Pros), Tito Zeglin (PDT), Toninho da Farmácia (União) e Zezinho Sabará (União).