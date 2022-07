Vestibular da UFPR: Matinhos e Pontal fazem mutirões para isenção

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) abre hoje (segunda-feira, dia 18), o período de inscrição para o Vestibular 2023.

Em Matinhos e em Pontal do Paraná com apoio das prefeituras, acontecem mutirões, para ajudar candidatas e candidatos a se inscreverem com isenção da taxa. O valor, que era de R$ 155,00 em 2021, subiu para R$ 195,00, segundo a UFPR para R$ 195,00.

Confira os locais

Matinhos:

UFPR Litoral: 18 de julho a 5 de agosto

Secretaria de Educação de Matinhos: 20 e 21 de julho

Cras Mangue Seco: 23 de julho

Pontal do Paraná:

Secretaria de Educação de Pontal do Paraná: 25 e 26 de julho

Colégio Hélio Antônio de Souza: 3 de agosto

Confira os locais e os documentos necessários

Saiba mais: UFPR publica edital do Vestibular 2023