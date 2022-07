Luara Mandelli e Lucas Ramon vencem etapa do Paranaense em Gaivotas

Lucas Ramon, de Guaratuba, e Luara Mandelli, de Matinhos, venceram na categoria principal na terceira etapa do Circuito Paranaense de Surf Amador, disputado neste final de semana no balneário de Gaivotas.

As provas aconteceram no sábado (16) e no domingo (17).

Além de contar pontos para o ranking de 2022, a prova fez parte dos Jogos de Aventura e Natureza. Foi uma realização da Federação Paranaense de Surf que contou com apoio do Governo do Estado e da Prefeitura de Matinhos.

A quarta etapa acontece nos dias 23 e 24, na praia de Encantadas, na Ilha do Mel, e faz parte das comemorações dos 374 anos de Paranaguá.

Open

1.º Lucas Ramon Catapam

2.º Ryan Coelho

3.º Péricles Dimitri

4.º Gabriel Castigliola

Sub-18

1.º Ryan Coelho

2.º Anuar Chiah

3.º Kauã Carvalho

4.º Victor Hugo Inácio

Sub-16

1.º Ryan Coelho

2.º Anuar Chiah

3.º Kauã Carvalho

4.º Miguel Primim

Sub-14

1.º Anuar Chiah

2.º Kauã Carvalho

3.º João Januário

4.º Gabriel Jihad

Sub-12

1.º João Januário

2.º Gabriel Jihad

3.º Cristopher Lopes

4.º Gustavo Wollner Pires

Master

1.º Péricles Dimitri

2.º Oziel Souza

3.º Gabriel Castigliola

4.º Davi Cunha

Grand Master

1.º Oziel Souza

2.º Reginaldo Beltrame

3.º Ale Osman

4.º Adrian Vasson

Universitário

1.º Péricles Dimitri

2.º Gustavo Soares

3.º Alexandre Martins

4.º Paulo Argo

Curitiba

1.º Angelo Cominese

2.º Luis Augusto Scavazza

3.º Reginaldo Beltrame

4.º Victor da Luz

Feminino Open

1.ª Luara Mandelli

2.ª Gabriely Vasque

3.ª Andressa Carvalho

4.ª Simone Felix

Feminino Sub-16

1.ª Gabriely Vasque

2.ª Luara Mandelli

3.ª Alexandra Azamor

4.ª Clara Chaves

Feminino Sub-14

1.ª Luara Mandelli

2.ª Duda Azamor

3.ª Isabela Aoto de Liz

4.ª Sura Vale