Mutirão de conciliação vai atender todo o Litoral sem precisar agendamento

A Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE-PR) fará um grande mutirão de conciliação na área de Família em Paranaguá no dia 28 de julho, o “Concilia Paraná”.

O evento vai acontecer das 9h às 17h na Estação Ferroviária de Paranaguá, na Praça Almirante Tamandaré. O objetivo será resolver de forma amistosa assuntos como divórcio, guarda de filhos, pensão alimentícia, partilha de bens, dissolução de união estável, entre outras questões que envolvem a área de Família.

A população de todo o litoral pode ser atendida – não é necessário ser morador(a) de Paranaguá para buscar atendimento. O único pré-requisito para o atendimento é que todas as partes envolvidas estejam de comum acordo em relação à demanda, já que o foco do mutirão é na resolução conciliada de conflitos.

Para facilitar e agilizar o atendimento, a Defensoria Pública pede que a população, se possível, envie sua documentação previamente por e-mail, para que a equipe jurídica já possa iniciar a análise da demanda. O e-mail para o envio prévio da documentação é o conciliaparana@defensoria.pr.def.br.

Os documentos a serem enviados incluem RG, CPF, comprovante de endereço e certidão de casamento dos cônjuges. Além disso, também é necessário o envio dos seguintes documentos, a depender da demanda: pacto antenupcial e certidão de nascimento dos filhos.

Outros documentos podem ser conferidos em bit.ly/conciliaparanagua

É importante ressaltar que quem não puder enviar a documentação previamente também será atendida(o) normalmente, mas o envio prévio dos documentos tem como objetivo facilitar a vida da população atendida pela Defensoria. De acordo com a Assessoria de Projetos Especiais da DPE-PR, setor que organiza o Concilia Paraná, a instituição tem recebido muitos e-mails com a documentação necessária para o atendimento, o que é muito positivo, já que tais pessoas poderão agilizar seu atendimento no dia.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a Defensoria pelo telefone: (41) 3350-4103 ou pelo e-mail conciliaparana@defensoria.pr.def.br

O atendimento é totalmente gratuito.