UFPR oferece 476 vagas em 16 cursos no Litoral

A Universidade Federal do Paraná oferece 476 vagas no Vestibular 2023 em 16 cursos no Litoral: 316 em Matinhos (UFPR Litoral) e 160 em Pontal do Paraná (Centro de Estudos do Mar).

As inscrições devem ser feitas, até o meio-dia de 31 de agosto. Em todo o Paraná, são oferecidas 5.284 vagas em 124 cursos, distribuídos pelos câmpus de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina, Pontal do Paraná e Toledo. Metade das vagas são para ampla concorrência e a outra metade para candidatos que fizeram o ensino médio integralmente em escola pública.

Nesse segundo grupo, há vagas reservadas para pessoas com renda familiar per capita menor ou igual a 1,5 salário mínimo e para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.

A taxa de inscrição é de R$ 195,00. O candidato que não tiver condição para pagar pode solicitar isenção. Para isso, deve se enquadrar em um destes critérios: estar inscrito no CadÚnico ou comprovar renda familiar per capita igual ou inferior a um 1,5 salário mínimo (neste caso, o candidato obrigatoriamente deve ter cursado todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola de rede privada).

O prazo para solicitar isenção vai até 27 de julho para os inscritos no CadÚnico. Para os demais, o prazo termina no dia 5 de agosto.

No Litoral, acontecem mutirões para inscrição no Vestibular da UFPR com isenção da taxa: Vestibular da UFPR: Matinhos e Pontal fazem mutirões para isenção

Duas fases e 11 locais de provas

O Vestibular 2023 da UFPR será realizado em duas fases: a primeira (prova objetiva) em 23 de outubro e a segunda (produção de textos e provas específicas) nos dias 4 e 5 de dezembro.

No ato da inscrição, o candidato deverá indicar em qual cidade deseja realizar a primeira fase, entre 11 alternativas: Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Toledo, Cascavel, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranaguá e Joinville. Para a segunda fase, cada candidato será alocado na cidade onde está sediado o curso que escolheu.

Atendimento especial

Candidatos que necessitem de atendimento especial durante as provas devem preencher o formulário de solicitação, também disponível no site do NC, e enviar laudo médico.

Para situações emergenciais que requeiram atendimento especial, o candidato deverá comunicar o NC/UFPR pelo Sistema Interativo (www.nc.ufpr.br) até 72 horas antes da realização da prova.

Polícia Militar

As provas da primeira e da segunda fase do Vestibular 2023 serão aplicadas também para a seleção de candidatos aos cargos de cadete policial militar (1 vaga) e cadete bombeiro militar (1 vaga) para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar do Estado do Paraná (PMPR).

O prazo para inscrições no concurso da PM é o mesmo do Vestibular UFPR (18 de julho a 31 de agosto), também pelo site do NC/UFPR.

Outras informações estão disponíveis em edital próprio.

VESTIBULAR UFPR 2023 – INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Inscrições: de 18 de julho ao meio-dia de 31 de agosto, pelo site nc.ufpr.br.

Taxa de inscrição: R$ 195,00

Prazo para solicitar isenção de taxa: de 18 a 27 de julho para inscritos no CadÚnico e de 18 de julho a 5 de agosto para estudantes de escola pública (ou com bolsa integral em escola privada) que comprovem renda mensal de até 1,5 salário mínimo.

Divulgação dos pedidos de isenção de taxa deferidos (para os inscritos no CadÚnico): 29 de julho. Os candidatos com pedidos indeferidos terão prazo de 48 horas para recorrer. Caso o recurso não seja aceito, eles deverão pagar a taxa até 31 ago.

Divulgação dos pedidos de isenção de taxa deferidos (com base na Lei Federal nº 12.799/13.): 15 de agosto. Os candidatos com pedidos indeferidos terão prazo de 48 horas para recorrer. Caso o recurso não seja aceito, eles deverão pagar a taxa até 31 ago.

2 de setembro: prazo final para que candidatos inscritos alterem alguma das suas opções, tais como a de curso, língua estrangeira ou categoria de concorrência. Nesses casos, é preciso preencher formulário próprio e pagar taxa de R$ 44,00.

Divulgação das inscrições homologadas: 6 de setembro.

Vagas: 5284, em 124 cursos (metade das vagas para ampla concorrência e metade para candidatos que fizeram o ensino médio integralmente em escola pública, com reserva para pessoas com renda familiar per capita menor ou igual a 1,5 salário mínimo e para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência).

Primeira fase (prova objetiva): 23 de outubro, em Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Toledo, Cascavel, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranaguá e Joinville (o candidato deve escolher a cidade no ato da inscrição).

Segunda fase (produção de textos e provas específicas): 4 e 5 de dezembro, na cidade-sede do curso escolhido.

Outras informações no edital e no Guia do Candidato do Vestibular 2023.