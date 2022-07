Polícia Ambiental flagra desmate irregular para plantio de pupunha

Equipe do 2º Pelotão de Polícia Ambiental flagrou duas intervenções irregulares em remanescentes de vegetação nas localidades de Ribeirão Grande e Limeira, na área rural de Guaratuba.

Em ambas as áreas a vegetação nativa foi retirada para plantio de pupunha. Uma delas atingiu mata ciliar, que é Área de Preservação Permanente. A segunda área atingiu vegetação secundária em estágio médio de regeneração.

A denúncia foi apresentada pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), autarquia do Ministério do Meio Ambiente, que administra o Parque Nacional da Guaricana. A constatação foi feita no dia 11.

As áreas foram embargadas, lavrado auto de infração e feita a informação de crime ambiental. A situação ocorreu no último dia 11 e foi divulgada hoje pela Polícia Ambiental.