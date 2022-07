Guaratuba tem quirera em prol de cirurgia de atleta

Familiares e amigos do atleta de voleibol guaratubano Luiz Fernando de Souza promovem a venda de quirera para pagar cirurgia e tratamento para o jovem.

Ele sofreu uma múltipla ruptura dos ligamentos do joelho durante um jogo. O tratamento inclui viagens, consultas e cirurgias.

A quirera será servida em mamita neste sábado (23), às 18h, e deverá ser retirada na avenida Guarani, 502, no bairro Piçarras.

As vendas são feitas pelo números de WhatsApp: (41) 9 9873-5377, com Naide ou (41) 9 980-41868, com Luiz.