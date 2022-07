Engorda da praia em Matinhos já atingiu trecho de 1,8 km

O engordamento da faixa de areia da praia de Caiobá, em Matinhos, atingiu a marca de 1.800 metros de extensão, alargados com 1 milhão de metros cúbicos de areia. O processo foi realizado da altura do Canal da avenida Paraná até o Pico de Matinhos e terminou neste domingo (17).

Com isso, a engorda da faixa de areia em até 100 metros de largura já está concluída em 1,8 km, dos 6,3 km compreendidos entre a praia de Caiobá até o balneário Flórida. Ainda nesta semana serão realizados os acabamentos finais neste trecho, pois é preciso que a areia seja regularizada para a abertura da praia às pessoas.

O Instituto Água e Terra (IAT) explica que o processo de engorda, é natural que o perfil da praia formado durante a colocação da areia vá se “moldando” com a ação das ondas. Com o tempo, a areia despejada mais acima vai sendo carreada para o fundo, formando um perfil mais suave e com a arrebentação da onda numa extensão maior.

Além disso, a areia colocada inicialmente é muito “fofa”, podendo causar acidentes como afundamento. Com o tempo essa areia vai adensando e se tornando mais segura para andar em cima. Assim, não é recomendada a utilização da praia até o término da obra, e sua liberação para o banho. Para cada tipo de areia há um tempo de adequação. Assim que for constatada a estabilidade da areia será liberada a praia para seu uso

Próximos passos

Na sequência, a draga Galileo Galilei – navio de origem belga que realiza o processo de dragagem de areia – irá dragar o material responsável pelos reparos e adequações no perfil de praia no trecho compreendido entre o Morro do Boi e a av. Paraná, ao sul da Praia Brava em Caiobá, em uma extensão de 1.400 metros.

O serviço neste caso será um pouco diferenciado, com a recuperação do talude (que é o trecho inicia após o calçadão e vai até a maré média). O licenciamento ambiental prevê adequações e reparos neste trecho, para recuperar os danos provocados pelas ressacas e o processo de erosão marinha. Com isto também será recuperado este trecho de praia, incluindo a reposição de areia e conformação dos taludes.

Revitalização

A etapa de dragagem é apenas uma das intervenções previstas nas obras de Recuperação da Orla de Matinhos, que além de recuperar os impactos causados pela erosão marinha, irá minimizar os efeitos das cheias e alagamentos e revitalizar a infraestrutura da orla.

O projeto foi desenvolvido pelo IAT e analisado por uma equipe multidisciplinar da Universidade Federal do Paraná (UFPR), através do Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura, e é executado pelo Consórcio Sambaqui, vencedor da licitação. Outros pesquisadores da UFPR criticam alguns pontos da obra e alertam que, da forma como foi planejada, poderá afetar a faixa de areia nas praias do município do Pontal do Paraná.

Estão sendo investidos R$ 314,9 milhões em todas as intervenções, que atingem 6,3 quilômetros de orla, além do trecho de 1,4 km em que estão previstas adequações e reparos dos taludes.

Redação do Correio com fotos e informações do IAT