Corpo de morador da área rural de Guaratuba desaparecido é encontrado

Foto: PMPR / Rede Web News

O corpo de José Carlos de Miranda, foi encontrado nesta quarta-feira (20), em uma mata densa no Morro do Rasgado, entre as localidades rurais de Cubatão e Limeira, em Guaratuba.

Conhecido como Carlinhos, tinha 56 anos e estava desaparecido há duas semanas. Segundo familiares divulgaram na ocasião, ele sofria de esquizofrenia e precisava de supervisão.

A comunidade local fez buscas e até o Corpo de Bombeiros esteve na região. O corpo foi encontrado por seu irmão a cerca de 2 quilômetros de sua residência. A Patrulha Rural da Polícia Militar foi chamada e chegou ao local por volta das 13h.

A Criminalística/IML, de Paranaguá, e policiais civis de Guaratuba foram acionados pelos policiais militares e fizeram a perícia no local antes da remoção do corpo, que passará por exames no IML. A causa e as circunstâncias da morte serão investigadas pela Polícia Civil.