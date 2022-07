Neste sábado é o Dia D de todas as vacinas

Acontece em todo o país, neste sábado (23), o Dia D de Vacinação. A ação inclui todas as vacinas de rotina e as das campanhas pontuais, como sarampo e gripe, além da covid-19.

No Litoral, as prefeituras têm esquemas diferenciados, inclusive nos horários e na disponibilidade de locais. Em Matinhos, serão vacinadas contra a covid as crianças com idade acima de 3 anos, em Guaratuba, de 4 anos. Confira nos cards.

Em todas as cidades, a vacinação contra a covid tem de abranger pelo menos o público acima de cinco anos.

A orientação da Secretaria de Estado da Saúde é procurar o posto de saúde do seu município e verificar os horários de vacinação.

As vacinas do calendário vacinal de rotina podem ser visualizadas AQUI.

A cobertura vacinal contra a gripe, cuja meta é de 90%, atingiu somente 70% neste ano até o momento. Ela está disponível para a população em geral acima de seis meses de idade. O sarampo, que tem meta de 95%, também ficou abaixo do esperado, com 46,16% de cobertura vacinal nas crianças menores de 5 anos.

Também estão baixas as coberturas das vacinas de rotina indicadas pelo Ministério da Saúde: BCG (77,23%), Febre Amarela (71,38%), Hepatite A (77,39%), Hepatite B (57,18), Meningocócica (78,77%), Pentavalente (78,23%), Pneumocócica (80,46%), Poliomielite (77,19%), Rotavírus (78,41%), Tríplice Viral (82,45%) e HPV em meninas (62,51%) e meninos (46,10%).

Guaratuba

Pontal do Paraná

Matinhos