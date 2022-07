Avenida Portuária será interditada para instalação de passarela

Imagem da obra. Foto: Wasaki Engenharia

Um trecho da Avenida Portuária, perto do Palácio Dom Pedro II em Paranaguá, será interditado na madrugada de segunda-feira (25).

O tráfego para veículos estará bloqueado no local a partir da 0h45. A liberação da via está prevista para às 7h da manhã.

A interdição será necessária para o içamento e instalação das duas estruturas metálicas que formarão uma passarela, que deverá atender cerca de 2.800 trabalhadores portuários.

Para esta operação, que contará com dois guindastes, será aplicado um esquema de segurança rigoroso, com desligamento de energia elétrica, sinalização de trânsito do local e uma iluminação especial para trabalho noturno.

A parte principal da passarela tem 30 metros de comprimento e pesa pouco mais de 14 toneladas. A segunda tem 15 metros e pesa 7,5 toneladas.

A passarela está sendo construída pela Klabin como condicionante à implantação do PAR-01/Terminal Portuário, que deverá entrar em operação até o fim deste ano.

Em caso de chuva ou necessidade de ajustes técnicos, a operação poderá ser cancelada.