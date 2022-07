Festival Afrolatino celebra cultura, arte e história da mulher negra

Acontece neste sábado (dia 23), na Estação Ferroviária de Paranaguá, o 1º Festival Afro Latino Tereza de Benguela.

O evento é uma comemoração ao Dia Nacional da Mulher Negra, ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e ao Dia de Tereza de Benguela. Todos estas datas são comemoradas no dia 25, que cai na segunda-feira.

Tereza de Benguela teria nascido por volta de 1700, no Reino de Benguela, hoje dentro do território de Angola, e falecido em 1770, na Capitania de Mato Grosso. Escrava fugida, foi uma importante liderança quilombola na região da fronteira do Mato Grosso com a Bolívia e liderou a resistência contra o governo escravista.

A programação do Festival Afro Latino começa às 14h, com teatro, música, dança, yoga, feira de empreendedores, praça de alimentação e cinema.

Além da programação na Estação haverá um segundo ambiente, o “Espaço de Beleza Afro”, onde o público poderá fazer tranças nagô gratuitamente.

No lado de fora ocorrerá uma feira com barracas de artesãs negras do litoral, praça de alimentação e yoga.

De acordo com os organizadores, “o Festival vem mostrar à população que a cultura afro é muito mais que violência e sofrimento, que os negros trazem consigo essa ancestralidade rica de beleza e costumes”.

A ideia é que seja um evento social com entrada franca para que toda a população tenha acesso, com arrecadação de alimentos não perecíveis que posteriormente serão doados para quilombos e aldeias indígenas do litoral.