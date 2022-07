Jazz na Ilha confirma programação com grandes nomes

Edição 2022 terá palcos principais nos vilarejos de Encantadas e Brasília (Foto: Daniel Castellano)

O 8ª Festival Jazz na Ilha divulga sua programação e confirma grandes nomes da música. Os shows se estendem por todos os finais de semana do mês de agosto.

Neste ano, além de Nova Brasília, o vilarejo de Encantadas também ganha palco principal com programação gratuita durante toda a tarde dos sábados.

Confira a programação completa nos palcos principais:

ENCANTADAS

06/08, no 1º fim de semana:

12h-13h: Murillo Mongelos

13h-15h: Low Fly Trio

15h-16h: Murillo Mongelos

16h-18h: Capybara Trio

13/08, no 2º fim de semana:

12h-13h: DJ Medusa (Arg)

13h-15h: Sotak Confusion Family

15h-16h: DJ Medusa (Arg)

16h-18h: Jazz Merlo (Arg) 5

20/08, no 3º fim de semana:

12h-13h: Didones

13h-15h: Priscila Nogueira convida Décio Caetano

15h-16h: Didones

16h-18h: Marília Giller Trio

27/08, no 4º fim de semana:

12h-13h: UHURU SELECTOR

13h-15h: MARINONIO TRIO

15h-16h: UHURU SELECTOR

16h-18h: Wes Ventura

BRASÍLIA

06/08, no 1º fim de semana:

12h-13h: DEMBEATS

13h-15h: Kaio Felipe e Amanda Ventura

15h-16h: DEMBEATS

16h-18h: Jamaican Classics Quartet

13/08, no 2º fim de semana:

12h-13h: Hanuman Kid

13h-15h: Gulim Duo

15h-16h: Hanuman Kid

16h-18h: Fernando Lobo Trio

20/08, no 3º fim de semana:

12h-13h: MITAY

13h-15h: Matita Perê

15h-16h: MITAY

16h-18h: O Som do Saul Quarteto

27/08, no 4º fim de semana:

12h-13h: The Redig

13h-15h: Verocal Trio

15h-16h: The Redig

16h-18h: Som & Tempo

O clima de festa e a música boa contagiam todo o fim de semana. Com horários alternativos aos palcos principais, o Circuito +Jazz traz outros músicos para as pousadas, bares e restaurantes das regiões de Encantadas e Brasília. Cada empreendimento divulga sua própria programação, e, diferente dos palcos públicos, essas atrações são passíveis de cobrança de couvert artístico ou entrada.

Algumas dicas são importantes para aproveitar ao máximo os dias na Ilha. O visitante precisa estar atento a:

Transporte náutico: utilizar somente embarcações credenciadas pela Abaline-PR. Elas garantem segurança e conforto na travessia até a Ilha;

Saúde: na Ilha do Mel não existem farmácias, mas Postos de Saúde Pública em ambos os vilarejos. É importante ter na mala itens básicos de primeiros socorros, como analgésicos, relaxantes musculares, cicatrizantes, anti térmicos e band-aids;

Bagagem: recomendável ter repelente, protetor solar, capa de chuva e lanterna – essenciais para locomoção a pé à noite;

Veículos automotores são proibidos na Ilha e precisam ser deixados no estacionamento antes da realização da travessia;

Não existem caixas eletrônicos ou agências bancárias na Ilha. A maioria dos estabelecimentos aceitam PIX e cartão de crédito ou débito;

Todo lixo da Ilha precisa ser devolvido ao continente. A recomendação é levar de volta o lixo gerado e fazer o descarte correto.

Jazz na Ilha e mão na consciência

Nesta edição do Festival, está sendo comemorado 150 anos do Farol das Conchas, patrimônio cultural e turístico do estado que é símbolo da Ilha. Os cuidados com a conservação do local são uma das premissas para a realização do evento na reserva ambiental, que aceita no máximo cinco mil visitantes simultâneos.

“O contato com a natureza da Ilha é o principal diferencial do festival”, comenta o idealizador do evento, Luis Henrique Stinglin. “Pedimos que as pessoas fiquem atentas a medidas simples como utilizar os copos ecológicos reutilizáveis do evento, evitar o desperdício de água, não deixar lixo para trás, transitar nas trilhas, manter distância dos animais e agir de forma respeitosa com a Ilha”, completa Luis.

“8ª edição do Festival Jazz na Ilha”

Endereço: Ilha do Mel, Paraná – Vilarejos Brasília e Encantadas

Data: todos os finais de semana de agosto, com shows aos sábados e domingos (sábados: palcos principais e Circuito +Jazz / domingos: Circuito +Jazz) e atividades paralelas como yoga, oficina e mutirões de limpeza

Horário: palcos principais das 12h às 18h; Circuito +Jazz a partir das 18h às 2h

Ingressos: shows dos palcos principais gratuitos; no Circuito + Jazz, pode haver cobrança de couvert e/ou entrada no estabelecimento

Para mais informações sobre a 8ª edição do Festival de Jazz na Ilha, acesse o Instagram @jazznailha.

Sobre o Festival Jazz na Ilha:

Realizado anualmente desde 2014, o Jazz na Ilha mudou o panorama do mês de agosto da Ilha do Mel, transformando um período de baixa procura e movimento em um dos mais disputados pelos turistas. A programação do festival oferece aos espectadores artistas de renome na cena com shows intimistas ao vivo e gratuitos.

Além das praias paradisíacas e trilhas, os participantes também podem realizar atividades como yoga, mutirões de limpeza e oficinas.

Sobre a JAZZNAILHA Produções Ltda:

Jazznailha é uma produtora cultural com base no litoral paranaense, mais precisamente em Pontal do Paraná. Criada a partir das demandas de um dos maiores eventos de jazz do país, o Jazz na Ilha, realizado há nove anos na Ilha do Mel (PR), a empresa busca levar a outros ambientes paradisíacos a marca de uma execução profissional e ecologicamente responsável em festivais e mostras culturais.

Administrada por Luis Henrique Stinglin, a empresa se credibilizou a atuar em todas as esferas da realização de um evento de grande porte e longa duração em meio à natureza. Buscando equilíbrio socioeconômico e ambiental, uma de suas principais premissas é executar projetos em baixa temporada, para oferecer variedade ao turismo, movimentando um mercado sazonal em momento oportuno e beneficiando toda a cadeia produtiva da região.

Sobre a Pangea Narrativas Ilimitadas:

Produtora audiovisual e cultural baseada em Curitiba, responsável pela realização do Jazz na Ilha em 2022, a Pangea Narrativas Ilimitadas tem foco na música e registros documentais, atuando como promotora da cultura em mais de 50 clipes musicais, 6 festivais, mostras de arte e live streams. Mais informações no site e Instagram pangeanarrativas.