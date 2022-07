Mutirão de isenção no Vestibular da UFPR chega a Antonina

Nesta terça e quarta, estudantes da UFPR vão realizar o mutirão de inscrições no Vestibular também em Antonina.

O objetivo do mutirão é auxiliar moradores do Litoral a se inscreverem no vestibular da UFPR e os que têm direito à isenção obterem o benefício, com apoio no preenchimento dos formulários e na entrega dos documentos necessários.

Confira os dias, horários e locais:

Terça-feira (26).

Das 9h às 12h, no Colégio Estadual do Campo Hiram Rolim Lamas.

Das 9h às 12h e das 13h às 14h30, no Colégio Estadual Maria Arminda.

Quarta-feira (27)

Das 19h às 22h, no Colégio Estadual Rocha Pombo.

Para os inscritos no CadÚnico, o prazo para solicitar a isenção vai até esta quarta-feira, 27.

Para os estudantes de escola pública ou com bolsa integral em escola privada que comprovem renda mensal de até 1 salário mínimo e meio, o prazo termina no dia 5 de agosto.

A equipe da UFPR orienta os candidatos e candidatas a trazerem a documentação pessoal requerida e os dados de endereço para a realização das inscrições e para a solicitação da isenção da taxa.

Desde o dia 18 de julho, voluntários da UFPR Litoral estão auxiliando a comunidade da região a efetuar a inscrição no Vestibular.

A atividade voluntária ocorre na Recepção do Campus, em Matinhos, até o dia 5 de agosto.

Outros locais estão disponíveis:

Segunda e terça (25 e 26), na Secretaria de Educação de Pontal do Paraná

Dia 3 de agosto, no Colégio Hélio Antônio de Souza, também em Pontal do Paraná.

Para mais informações entre em contato com o Prof. Ehrick Melzer (UFPR) – 41 98411-6476.

No processo seletivo de vestibular 2023, a UFPR oferece 476 vagas em Matinhos e em Pontal do Paraná.

VESTIBULAR UFPR 2023

Inscrições: de 18 de julho ao meio-dia de 31 de agosto, pelo site nc.ufpr.br.

Taxa de inscrição: R$ 195,00