Capitania promove curso para pescadores em Antonina, Guaratuba e Paranaguá

Foto de Arquivo do Correio do Litoral / Gustavo Aquino

A Capitania dos Portos do Paraná (CPPR) abriu três novas turmas do curso de formação de aquaviários para pescadores profissionais nível 1.

Conforme o edital explica, o curso habilita o aluno a desempenhar a função de pescador profissional em embarcação de pesca de qualquer tipo e porte, empregada em qualquer tipo de navegação.

Também o qualifica para que, durante um ano de embarque, consolide o conhecimento, o entendimento e a proficiência necessários para exercer a função de patrão de embarcações de pesca com AB menor ou igual a 10 e de potência propulsora até 170 kW, empregadas na navegação interior e na navegação costeira.

O curso contará com 30 vagas e será realizado em Antonina, Guaratuba e Paranaguá. As aulas serão das 8h30 às 17h.

Em Antonina, de 15/08 a 30/08

Em Guaratuba, de 19/09 a 04/10

Em Paranaguá, de 10/10 a 26/10

As inscrições vão até 4 de agosto e devem ser feitas no Grupo de Atendimento ao Público da CPPR, que fica na rua Benjamin Constant, 707, no Centro Histórico de Paranaguá. A taxa de inscrição é de R$ 8,00. Informações pelo WhatsApp: (41) 9 8822-1395.

O exame físico será feito no dia 9 de agosto, no Clube Olímpico de Paranaguá.

Confira o edital