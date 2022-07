Paraná fica em 2º na estreia do Brasileiro de Surf de Base

O Paraná ficou na segunda colocação por equipes da primeira etapa do Circuito Brasileiro de Surf de Base, que aconteceu em Vila Velha (ES). O estado saiu da competição com três títulos e um vice-campeonato.

No sub-14, Luara Mandelli foi campeã. Gabriely Vasque ficou com o título da sub-16. E Anuar Chiah foi campeão da sub-14 e terminou em segundo lugar na sub-16. Além disso, Luara obteve a maior nota na competição, um 9.10 na fase semifinal.

Junto com Anuar, Luara e Gabi, a seleção paranaense ainda conta com Ryan Coelho, Victor Inácio, Kauã Carvalho, Christopher Lopes e Lucas Cainã. A atuação de todos contribuiu para que o Paraná terminasse a etapa com o com o segundo lugar geral.

O Circuito Brasileiro de Surf de Base terá mais duas etapas: de 5 a 7 de agosto, em Pernambuco, e de 2 a 4 de setembro, no Rio Grande do Sul.

São Paulo ficou em primeiro

Apesar de ter apenas duas vitórias individuais, das oito categorias em disputa, São Paulo ficou em primeiro lugar porque os paulistas tiveram maior participação – 12 atletas – em sete finais.

Os paranaenses, com uma vitória a mais, ficaram com o segundo lugar, seguido de Santa Catarina e do Rio de Janeiro.

O circuito terá três etapas e além dos campeões nacionais, definirá as vagas para o ISA World Junior Championship, o mundial da nova geração.

RESULTADOS

EQUIPES

1 São Paulo

2 Paraná

3 Santa Catarina

4 Rio de Janeiro

SUB-18 MASCULINA

1 Luan Ferreira – PE

2 Ryan Kainalo – SP

3 Samuel Joquinha – RN

4 Murilo Coura – SP

SUB-18 FEMININA

1 Kiany Hyakutake – SC

2 Laura Raupp – SC

3 Nairê Marquez – SP

4 Sophia Gonçalves – SP

SUB-16 MASCULINA

1 Ryan Kainalo – SP

2 Anuar Chiah – PR

3 Guilherme Lemos – PR

4 Rayan Fadul – BA

SUB-16 FEMININA

1 Gabriely Vasque – PR

2 Aysha Rato – RJ

3 Sophia Gonçalves – SP

4 Laura Raupp – SC

SUB-14 MASCULINA

1 Anuar Chiah – PR

2 Yuri Gabriel – SC

3 Kalani Robles – SP

4 Pedro Henrique – SP

SUB-14 FEMININA

1 Luara Mandelli – PR

2 Maria Eduarda – BA

3 Maria Beatriz – SP

4 Maria Clara – RN

SUB-12 MASCULINA

1 Arthur Vilar – RN

2 Nicolas Silva – CE

3 Michel Demétrio – SC

4 Bernardo Brizola – RN

SUB-12 FEMININA

1 Carol Bastides – SP

2 Kyara Antunes – SC

3 Manu Medeiros – SP

4 Paula Stefani – SP

Com imagens e informações do Departamento de Comunicação da Prefeitura de Matinhos e Rico Surf