Ofensa à vereadora gera protesto na Câmara de Matinhos

O vereador de Matinhos Miltinho Ribeiro voltou a causar polêmica e foi alvo de um protesto na noite desta segunda-feira (25), na frente da Câmara Municipal.

O motivo foi uma fala atribuída a ele, em que todos os vereadores são chamados de “lixo” e a vereadora Nivea Gurski, 1º secretária da Mesa Diretora, de “vagabunda”.

– Eu garrei nojo de ser vereador, eu tenho vergonha de ser vereador. Viver naquela lixaiada do demônio. É tudo lixo. Não tem um vereador honesto, afirma na gravação.

O áudio começou a se espalhar na semana passada. A convocação para o protesto foi publicada inclusive em um dos muitos perfis de Miltinho Ribeiro no Facebook.

“Mexeu com uma, mexeu com todas”, afirma a postagem, que chama para uma manifestação às 19h30, em frente à Câmara.

A Prefeitura de Matinhos também apoiou a manifestação e confeccionou cartazes em apoio à vereadora e à Catiusia Adriane, que teria sido agredida nas redes sociais por manifestações políticas.

“De acordo com a Administração Municipal, não é possível ser conivente com tais declarações, por entender que acima de qualquer discordância político-partidária, deve prevalecer o respeito às mulheres. A Prefeitura ainda lembra que foi a atual gestão que reativou o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres”, afirma a nota do Departamento de Comunicação da Prefeitura de Matinhos.

O Correio entrou em contato com o vereador através de Whatsapp. Perguntamos se ele negava ou confirmava a autoria das afirmações. Ele respondeu prontamente e não confirmou nem desmentiu ter sido autor da fala.

– Não tenho nada a declarar, desculpa. Não estou bem.no momento, disse Miltinho Ribeiro

Nesta segunda-feira, diversas pessoas atenderam à convocação e foram para a frente da Câmara protestar ontem à noite, na hora em que acontecia a sessão. A palavra “respeito” era gritada enquanto os vereadores passavam. Representantes do movimento de afirmação LGBTI também estavam presentes, dizendo a mesma palavra de ordem.

O vereador ocupou as manchetes dos jornais em junho de 2021 ao sofrer um suposto atentado a tiros em Guaratuba. Na época presidia uma CPI que investigava rachadinha na Câmara de Matinhos e disse que estavam tentando intimidá-lo.