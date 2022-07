Matinhos vive disputa de protestos contra ofensas às mulheres

A divulgação de uma fala do vereador Miltinho Ribeiro gerou um protesto na noite desta segunda-feira (25), na frente da Câmara Municipal de Matinhos. Foi um dos atos que aconteceram ao mesmo tempo e que provocaram uma “guerra” de palavras de ordem no local.

O motivo foi uma gravação em que todos os vereadores são chamados de “lixo” e a vereadora Nivea Gurski, 1º secretária da Mesa Diretora, de “vagabunda”. – Eu garrei nojo de ser vereador, eu tenho vergonha de ser vereador. Viver naquela lixaiada do demônio. É tudo lixo. Não tem um vereador honesto – afirmou.

O áudio seria de vários meses atrás, mas foi bastante divulgado na semana passada. Funcionários da prefeitura foram mobilizados para o ato de repúdio. A Prefeitura de Matinhos apoiou a manifestação e confeccionou cartazes em apoio à vereadora e à Catiusia Adriane, servidora municipal que teria sido agredida nas redes sociais por manifestações políticas de apoio à gestão e ataques aos adversários.

“De acordo com a Administração Municipal, não é possível ser conivente com tais declarações, por entender que acima de qualquer discordância político-partidária, deve prevalecer o respeito às mulheres. A Prefeitura ainda lembra que foi a atual gestão que reativou o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres”, afirma a nota da Prefeitura.

O Correio do Litoral entrou em contato com o vereador através de Whatsapp. Ele respondeu prontamente, mas não quis comentar o assunto.

– Não tenho nada a declarar, desculpa. Não estou bem no momento, disse Miltinho Ribeiro.

Comissão Processante

Do lado de dentro, no Plenário da Câmara, os vereadores aprovaram dois requerimentos para criar duas (Comissões Processantes para analisar se houve a falta de decoro pelo vereador. Um foi assinado pelo prefeito Zé da Ecler e a outro por secretários municipais. Confira no final. Sem a participação do acusado, as votações foram unânimes. Miltinho Ribeiro foi afastado até a conclusão do processo.

Outro lado

Protesto contra o prefeito Zé da Ecler

Outra convocação para um protesto foi publicada inclusive em um dos muitos perfis de Miltinho Ribeiro no Facebook. “Mexeu com uma, mexeu com todas”, afirma a postagem, que chama para a manifestação às 19h30, em frente à Câmara.

Segundo estes manifestantes, o motivo seria uma afirmação do prefeito Zé da Ecler, contra uma moradora que o criticou nas redes sociais.

Estes manifestantes gritavam a palavra de ordem “respeito”, enquanto o outro lado, portando os cartazes feitos pela prefeitura, bradavam “somos Nívea”.