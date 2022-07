UFPR divulga relação de inscritos para o curso pré-vestibular

A UFPR divulga o resultado final das inscrições para o curso pré-vestibular do Projeto de Extensão ECurSo. Os aprovados estão convocados para fazer a matrícula.

Serão atendidos 50 alunos de Matinhos e 50 de Pontal do Paraná – devido à alta procura, o número de vagas para o curso preparatório que era de 30 foi ampliado.

As aulas serão no período noturno. Começam no dia 1º de agosto e terminam no dia 25 de novembro.

Em Matinhos, o curso acontece na Escola Municipal Wallace Thadeu de Mello e Silva, localizada na rua Ceciliano Tavares, n° 444. Em Pontal do Paraná, no Centro de Capacitação, localizado na rua Dídio da Costa, n° 422, no balneário Praia de Leste.

Locais em Pontal do Paraná para entrega de documentos:

Secretaria da Unidade de Mirassol, Campus Pontal do Paraná, Centro de Estudos do Mar – Rua Rio Grande do Norte, 145 – Balneário Mirassol.

Secretaria Municipal de Educação de Pontal do Paraná – Rodovia PR-407, Km 19 215 – Praia de Leste – Horário: 13h às 18h.

Local em Matinhos para entrega de documentos:

Biblioteca Municipal – Rua: Ernesto Postarek, 531 – Centro – Datas: 25, 26 e 27 de julho de 2022 – Horário: 13h às 17h.

Os documentos para matrícula também poderão ser enviados online por e-mail no endereço ecurso@ufpr.br, informando o município que frequentará as aulas.

Documentos:

Cópia do comprovante de endereço;

Cópia do documento de identificação, sendo permitidos: Carteira Nacional de Habilitação ou RG.