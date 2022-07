Etapa do Paranaense aconteceu com inauguração da pista de motocross de Pontal do Paraná

Fotos: Clóvis Santos / Paraná Esporte

No último final de semana aconteceu no balneário de Pontal do Sul, em Pontal do Paraná, uma etapa do Campeonato Paranaense de Motocross junto com a inauguração de “uma das maiores pistas de motocross da América Latina”, conforme a Superintendência de Esportes do Governo do Estado

A pista é fruto de uma parceria entre o Governo, através da Superintendência Geral de Esportes, e a Prefeitura de Pontal do Paraná.

O Governo do Estado entrou com o projeto e a Prefeitura com a execução, através da Secretaria de Obras. De acordo com o coordenador de Esportes Motorizados da Superintendência, o ex-campeão brasileiro Eduardo Saçaki, o “japonês voador”, além de ser uma das maiores, a pista é uma das melhores em virtude de seu traçado, permitindo ao competidor mostrar seu preparo físico e seu preparo técnico.

Ao todo 267 pilotos vindos de diversos estados do Brasil e de outros países participaram da disputa e o evento movimentou o comércio, pousadas, ambulantes, hotéis e outros serviços na cidade. Centenas de moradores de Pontal também prestigiaram os treinos e as provas, no sábado e domingo, dias 23 e 24.

A prova foi organizada pela Federação Paranaense de Motocross (FPrM), com apoio do Governo, que a inclui nos Jogos de Aventura e Natureza. Graças ao apoio do Estado, as inscrições foram gratuitas.

O prefeito Rudão Gimenes prestigiou o evento e encerrou a última bateria dando a bandeirada final para os competidores.

Veja quem foram os campeões de cada bateria:

MX1:

1º Lugar: Pedro Bueno (Pepe Bueno)

2º Lugar: José Felipe

3º Lugar: Rafael Faria

4º Lugar: Ismael Rojas

5º Lugar: Pedro Henrique Silva De Almeida

MX 30:

1º Lugar: Gabriel Gentil

2º Lugar: Natal Lopes

3º Lugar: Rafael Augusto Cândido

4º Lugar: Aristeu Kist Junior

5º Lugar: Kleber Dutra

Força Livre Nacional:

1º Lugar: Ismael Rojas

2º Lugar: Kleymar Pancera

3º Lugar: Ismael Lunkes

4º Lugar: Xande Siqueira

5º Lugar: Rony Petterson Gouveia

Intermediária Nacional:

1º Lugar: Caiuri Sevegnani

2º Lugar: Murilo Siqueira

3º Lugar: Kaio Lucas da Rosa Machado

4º Lugar: Fernando Ferreira

5º Lugar: – Vinicius Safraider

MX3 Nacional:

1º Lugar: Rony Petterson Gouveia

2º Lugar: Fernando Ferreira

3º Lugar: Bruno Souza Silva

4º Lugar: Eduardo Chuaste Junior

5º Lugar: Leandro Nascimento

MX35:

1º Lugar: Rodrigo Taborda

2º Lugar: Luiz Fernando Medeiros Orlani

3º Lugar: Rodrigo Hildebrand

4º Lugar: Ramon França

5º Lugar: Tiago Garcia

MX2:

1º Lugar: Eduardo Volpato

2º Lugar: Otavio Pedro da Silva

3º Lugar: Pedro Henrique Silva de Almeida

4º Lugar: André Ferraz Raiman

5º Lugar: – Suyan Mocelin

MX2JR:

1º Lugar: Eduardo Volpato

2º Lugar: Otavio Pedro da Silva

3º Lugar: Pedro Henrique Silva de Almeida

4º Lugar: Suyan Mocelin

5º Lugar: Zion Berchtold

MX4:

1º Lugar: Willian Guimarães

2º Lugar: Luiz Fernando Medeiros Orlando

3º Lugar: Juliano Sardanha

4º Lugar: Leandro Serrano

5º Lugar: Alencar Krefta

MX50:

1º Lugar: Alencar Krefta

2º Lugar: Gilson Freire

3º Lugar: Silvio Soares de Souza

4º Lugar: Josias Benasse Grijota

5º Lugar: Cleimar Pancera

65CC:

1º Lugar: Caio Grosbelli

2º Lugar: Lucas Matos

3º Lugar: Zion Berchtold

4º Lugar: Heverton Silveira dos Santos

5º Lugar: Pedro Spindler

Com informações da Paraná Esporte e Prefeitura de Pontal do Paraná