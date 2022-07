Formação: quais são os melhores mestrados em matemática

Foto: Andrea Piacquadio/Pexels

A resposta para a pergunta sobre quais são os melhores mestrados em matemática depende do que o interessado deseja com a titulação de mestre. Se a intenção é atuar como pesquisador ou no magistério, por exemplo, o mestrado acadêmico é o recomendado. Já para quem busca uma titulação que possa ser absorvida mais facilmente pelo mercado de trabalho, o mestrado profissional é a opção.

Para quem trabalha na área de matemática, a maioria das vagas de emprego está na rede de ensino. Contudo, essa é uma carreira que pode ir além das salas de aula. O matemático profissional pode atuar no mercado financeiro, nas empresas públicas e privadas, nas engenharias e nas instituições de pesquisa, por exemplo.

A graduação em matemática, portanto, é abrangente e o profissional conta com diversos caminhos de atuação, podendo seguir, basicamente, duas trajetórias, que são os estudos da matemática pura ou da aplicada. Essa decisão costuma ser tomada nos momentos da pós-graduação, principalmente na hora de decidir sobre a direção do mestrado.

A matemática pura abrange a questão estética dos números, o desenvolvimento de teorias e teoremas que englobam casos gerais. Já a matemática aplicada mantém o foco em questões práticas e na aplicação de conceitos, como, por exemplo, nos campos da economia, da física, da biologia e da computação.

De modo geral, a matemática sempre esteve atrelada a avanços importantes na sociedade. Grandes nomes fizeram história e abriram portas utilizadas até hoje. George Gabriel Stokes (1819 – 1903), por exemplo, foi um físico e matemático, criador do Teorema de Stokes. Ele possuía um conhecimento avançado em matemática, correspondente, hoje em dia, a um doutorado.

Mestrado profissional em Rede Nacional

O Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (Profmat) é um programa semipresencial, coordenado pela Sociedade Brasileira de Matemática e oferecido pela Universidade Aberta do Brasil. O objetivo é atender, principalmente, professores que atuam no Ensino Básico, especialmente em escolas públicas.

Com nota 5 na avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o curso tem abrangência nacional e é oferecido gratuitamente. O objetivo é melhorar a qualificação profissional de docentes de matemática do ensino público.

Além do Profmat, existe uma gama de mestrados em matemática, tanto acadêmicos quanto profissionais. A escolha em relação ao melhor deles depende do desejo de estudo, da linha de pesquisa da instituição e do uso que o candidato pretende dar à titulação.

Melhores mestrados nacionais em Matemática

Uma maneira de tirar a dúvida sobre quais os melhores mestrados em Matemática é acessar a plataforma Sucupira, da Capes, e pesquisar a nota do programa em questão. Programas de Pós-graduação (PPGs) com nota acima de 4 são considerados bons e, acima de 5, excelentes. O ideal é optar por aqueles que tenham, pelo menos, nota maior do que 3.

Segundo a Capes, existem sete Programas de Pós-graduação em Matemática com nota 7, que possuem curso de mestrado:

PPG da Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Impa);

PPG da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio);

PPG da Universidade de Brasília (UNB);

PPG da Universidade de São Paulo (São Carlos) (USP/SC);

PPG da Universidade Estadual De Campinas (Unicamp);

PPG da Universidade Federal Do Ceará (UFC);

PPG da Universidade Federal Do Rio De Janeiro (UFRJ).

Já os PPGs com nota 6 são dois:

PPG da Universidade Estadual De Campinas (Unicamp);

PPG da Universidade Federal De Minas Gerais (UFMG).

Nove PPGs recebem nota 5:

O Mestrado Profissional da Sociedade Brasileira De Matemática (SBM);

Dois PPGs da Universidade De São Paulo (USP);

PPG da Universidade Estadual De Maringá (UEM);

PPG da Universidade Estadual Paulista Júlio De Mesquita Filho, São José Do Rio Preto (Unesp-SJRP);

PPG da Universidade Federal De Pernambuco (UFPE);

PPG Universidade Federal De Santa Catarina (UFSC);

PPG Universidade Federal Do Paraná (UFPR);

PPG Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul (UFRGS);

PPG Universidade Federal Fluminense (UFF).

Faltam profissionais para um mercado promissor

Conforme estimativa do Governo dos Estados Unidos, por meio do Guia de Perspectivas Ocupacionais (na tradução para o português), a demanda por matemáticos e estatísticos deve crescer 33% até 2026.

No Brasil, a procura também tende a aumentar. Segundo uma pesquisa da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), a contratação de profissionais de tecnologia será de 70 mil por ano até 2024. O número de formados na área, entretanto, deve ficar em torno de 46 mil até a data estimada.

Conforme o presidente do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), Marcelo Viana, em entrevista à imprensa, o papel decisivo que a matemática tem na criação de tecnologias tem se intensificado ao longo dos anos. Ele chama atenção para o fato de que governos e empresas de diversos países estão de olho neste fenômeno, mas que, no Brasil, a questão passa relativamente despercebida.

De acordo com Viana, atividades como desenvolver e gerir modelos por trás de tecnologias de ponta exigem a formação de mestres e de doutores em matemática aplicada. No Brasil, contudo, o número de profissionais que se formam por ano nas áreas de estatística e matemática é oito vezes menor que o dos Estados Unidos e de duas a três vezes inferior à capacidade de formação na França, por exemplo.