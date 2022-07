Técnicas de gestão empresarial agilizam obtenção de resultados positivos

Empresas orientam sobre iniciativas necessárias para organização e otimização da rotina de trabalho

Imagem: Freepik

Uma boa gestão empresarial permite organizar e otimizar a rotina de trabalho por meio da criação de processos internos bem definidos. Isso pode ser um diferencial para assegurar a produtividade da equipe e o desenvolvimento sustentável dos negócios mesmo diante de eventuais cenários de adversidade.

Apesar da compreensão sobre a importância da gestão empresarial, muitas dúvidas podem surgir sobre como colocá-la em prática. Empresas referências nas áreas de marketing e finanças orientam sobre quais as melhores técnicas para alcançar resultados positivos.

A Rock Content, empresa do segmento de marketing, afirma que o sucesso de uma empresa não depende da sorte, mas sim de uma boa administração. Em seu guia sobre gestão para agências, destaca que o uso das técnicas corretas permite monitorar o desempenho e a qualidade do trabalho, obter informações estratégicas para a validação de análises precisas e contextualizadas, melhorar a rotina dos profissionais e motivar a equipe.

A recomendação da Rock Content é a aplicação de técnicas específicas por setor. Na gestão de pessoas, a empresa sugere a criação de planos de cargos e salários, oferta de remunerações adequadas, realização de feedbacks para os funcionários e desenvolvimento de ações que promovam a integração da equipe e um ambiente de trabalho agradável.

Já com relação à gestão financeira, alerta sobre a importância de controlar as contas a pagar e a receber, além de pesquisar o histórico de novos clientes. Também é aconselhável a elaboração de um modelo flexível para os bons pagadores.

Importância do fluxograma para a gestão

Criar um fluxograma costuma ser uma técnica eficiente de gestão empresarial. A ferramenta permite mapear todos os processos de uma atividade, incluindo as funções que serão realizadas e os setores que estarão envolvidos. O principal objetivo é oferecer a visualização dos fluxos de trabalho de forma resumida e simplificada.

A elaboração do fluxograma pode ser feita on-line, o que facilita a apresentação do material em reuniões presenciais ou remotas. É possível escolher um modelo pronto ou criá-lo a partir da inspiração do material que já existe, cabendo ao gestor avaliar a opção que melhor atende ao seu trabalho.

Tendências de gestão empresarial

A Taille Consultoria Financeira e Tributária também elaborou um material sobre as principais tendências da gestão empresarial para este ano, no qual identifica os principais pilares que exigem atenção dos gestores.

O primeiro deles é o estímulo à autonomia dos colaboradores. Ao criar ações nesse sentido, a empresa promove a satisfação, a produtividade e o senso de responsabilidade da equipe, além de aumentar as chances de atração e retenção de talento.

Outra tendência é a flexibilidade no modelo de trabalho, uma vez que a pandemia da Covid-19 evidenciou que os formatos híbrido e remoto podem atender melhor ao interesse dos colaboradores e a produtividade da empresa.

Ainda como pilares para gestão empresarial, a Taille aponta a adaptação ao digital e a adoção de práticas de Environmental, Social & Governance (ESG). As duas vertentes são reflexos de transformações no comportamento da sociedade que devem ser absorvidas pelo ambiente corporativo.