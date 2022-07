Prefeitura de Guaratuba divulgará editais do concurso público nesta quinta-feira

A Prefeitura de Guaratuba informou que fará a divulgação de editais do concurso público nesta quinta-feira (28).

O lançamento dos dois primeiros editais do concurso público de 2022 acontecerá nesta quinta-feira (28) na Câmara Municipal, com limitação de público.

O evento será transmitido ao vivo na página do Facebook oficial da Prefeitura.

O edital será lançado no Diário Oficial da Prefeitura e no site da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste).