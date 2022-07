Câmara de Guaratuba inicia segundo período legislativo

A Câmara Municipal de Guaratuba iniciou nesta segunda-feira (25), o segundo período legislativo de 2022 com uma sessão solene. Foram apenas duas semanas sem sessões mas, durante o curto recesso não houve interrupção do setor administrativo e do atendimento nos gabinetes.

A presidente da Câmara, Professora Cátia do Doro, abriu a reunião comentando que no primeiro semestre foram votados importantes projetos para o desenvolvimento da cidade. “Como presidente desta Casa, continuarei a dar meu melhor, meu tempo, meus esforços e imparcialidade para com todos, para que cada um dos vereadores possa exercer o seu mandato com excelência”, afirmou.

“Na conta final, somos um time e devemos trabalhar com o mesmo objetivo, sem perder o foco, buscando o melhor para nossa população e crescimento de nossa cidade”. A presidente também agradeceu o prefeito pela presença na sessão pelos projetos do Executivo encaminhados para a Câmara.

Cátia do Doro também lembrou dos servidores da Câmara. “Agradeço também a todos os funcionários desta casa, que contribuem direta ou indiretamente para nossas tarefas, que nos dão suporte e estrutura para conduzir o mandato”.

O prefeito Roberto Justus foi convidado para a solenidade e apresentou um resumo de suas duas gestões, agradecendo a participação dos vereadores nas conquistas para o município.

Após os dois pronunciamentos, os demais vereadores fizeram uso da palavra.