Prefeitura de Guaratuba publica editais do concurso público com 722 vagas imediatas

Na tarde desta quinta-feira (28), foram publicados nos portais da Prefeitura Municipal de Guaratuba e da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) dois editais do concurso público do município.

A Universidade será responsável pela elaboração das provas. A expectativa da prefeitura é de que o número de candidatos gire em torno de 10 mil, “em razão da boa remuneração e da crescente procura de emprego no sul do Brasil, por ser a região com melhor qualidade de vida do país”.

O concurso público será para diversas áreas, com foco na Saúde e na Educação. Serão 722 vagas de início imediato e 152 vagas para cadastro de reserva. Haverá posteriormente o lançamento de um terceiro edital do concurso para a Guarda Civil Municipal que ainda será criada, com 36 vagas no total.

Durante o lançamento dos editais, no Plenário da Câmara Municipal, o prefeito Roberto Justus entregou à presidente da Câmara, Professora Cátia do Doro, o projeto de lei que institui a Guarda Municipal.

Os salários para as carreiras do concurso variam de R$ 1.305,69 até R$ 19.313,80.

As inscrições deverão ser realizadas somente online no período de 4 de agosto até o dia 7 de setembro. A taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade do candidato, sendo nível superior R$ 120,00, nível médio R$ 80,00 e ensino fundamental R$ 50,00.

O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado até o dia 8 de setembro. Também há isenção de taxa de inscrição para pessoas inscritas no CadÚnico e reserva de vagas para candidatos autodeclarados da população negra e pessoas com deficiência.

O período de solicitação de isenção de taxa para pessoas inscritas no CadÚnico será do dia 4 de agosto ao dia 12 de setembro.

As provas serão divididas em dois finais de semana, a fim de que o candidato não precise se deslocar para realizar a prova em outra cidade, sendo uma ótima oportunidade de valorização do município e movimentação na economia, principalmente na área de hotelaria e gastronomia.

Os dias 8 e 9 de outubro serão destinados às provas dos cargos que possuem somente a prova objetiva. E os dias 15 e 16 de outubro aos cargos em que haverá provas objetivas, provas práticas, provas de esforço físico e apresentação de título.

Confira na íntegra os editais do concurso público da Prefeitura de Guaratuba 2022 através do link: http://portal.guaratuba.pr.gov.br/concursos

Portal da Unioeste: https://www.unioeste.br/portal/interno/concurso-externo-realizados-pela-unioeste/758-externos/59745-concurso-publico-municipal-de-guaratuba-edital-001