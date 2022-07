3 melhores cidades para morar em Santa Catarina

Onde você deveria morar em SC para obter a melhor qualidade de vida

Foto: Divulgação

Quem não deseja viver em uma cidade que garante segurança e proporcione melhor qualidade de vida? Um dos índices mais interessantes a se procurar para escolher qual a melhor cidade para viver é o IDHM de um determinado estado ou de um município.

O IDHM é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, esse índice conta com estatísticas dadas por três indicadores como educação, longevidade e renda, e com esses dados coletados é possível entender se tal município está desenvolvido o suficiente para atender as necessidades humanas com qualidade de vida.

Acessando os dados mais recentes apresentados pelo “Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil” obtemos que o estado de Santa Catarina, localizado no sul do país, apresenta um IDHM muito alto, de 0,808 (em uma escala de 0 a 1). Com isso, é fácil identificar que o estado é um ótimo local para se morar.

Mas quais cidades desse estado são melhores?

1. Florianópolis

Este município atinge um IDHM de 0,847, sendo considerado índice extremamente alto. Conta com um polo tecnológico e empresas reconhecidas em todo o mundo, além de manter um grande contato com a natureza pois carrega 100 praias em seu território, sendo 42 delas registradas oficialmente.

2. Balneário Camboriú

O seu IDHM é de 0,845, também sendo muito acima da média brasileira. A maioria já conhece ou ouviu falar dessa cidade como “Dubai brasileira”. Ela recebeu esse título pelas belas arquiteturas de luxo espalhadas por seu território e a vista extraordinária de suas praias, contando também com ótimas atividades noturnas, que atraem vários turistas, isso facilita encontrar alguma Imobiliária em Balneário Camboriú, caso você queira passar uma temporada no município ou até mesmo adquirir um imóvel já que localidade é bem segura e bastante prestativa no quesito habitação devido aos investimentos e suas infraestruturas, além de proporcionar educação de qualidade em suas escolas e universidades.

3. Joaçaba

Apresentando um IDHM alto como as outras cidades citadas de 0,827, Joaçaba é reconhecida por sua ótima recepção,cortesia e a sua urbanização consciente. O município mesmo sendo bem urbanizado entrega um excelente cuidado com a natureza e preservação da mesma, sendo exercida e incentivada ativamente por seus moradores. A educação na cidade também é um ponto muito positivo e ela também tem bom acesso à saúde, é uma cidade perfeita para quem está à procura de paz, acolhimento e tranquilidade.

Agora você já conhece as melhores cidades para morar em Santa Catarina, lembre-se, antes de realizar uma mudança, é interessante que conheça o município pessoalmente e fique hospedado por um tempo para entender como a sua rotina iria funcionar por lá. Depois disso, é só se planejar, procurar por imóveis que supram a sua necessidade e realizar a mudança de vez.