Pontal divulga vencedores do Festival de Gastronomia Caiçara

Fotos: Divulgação

Foi realizada nesta quinta-feira (28) a premiação dos vencedores do concurso do 2º Festival de Gastronomia Caiçara de Pontal do Paraná, promovido pela prefeitura.

O concurso contou com 9 bares e restaurantes inscritos. Veja os escolhidos

Categoria Petisco Caiçara:

1° Boguitus

2° Gastrobar

Categoria PF Caiçara:

1° O Braseiro

2° Restaurante Ipanema Beach

Categoria Cambira Tradicional:

1° Simples Gastrobar

2° Restaurante Ipanema Beach

A avaliação dos pratos foi feita no último dia 20 por uma comissão. O concurso fez parte do Festival de Gastronomia Caiçara, realizado na cidade entre os dias 15 e 24 com a participação de 29 restaurantes e lanchonetes.

O objetivo foi valorizar a culinária local, promover o turismo, movimentar a cidade e os restaurantes e valorizar a pesca artesanal do município. Além da variedade oferecida pela gastronomia litorânea, o Festival destacou a cambira, prato oficial de Pontal do Paraná.