Alexandra tem forró e feira na tarde deste sábado

Neste sábado (30) acontece no distrito de Alexandra, em Paranaguá, o Dale Forró UBA, organizado por diversos artistas e pessoas amantes da boa música.

O evento será no Ribeira, na Km 12 da Estrada Velha, com início às 14h. Na ocasião se apresentarão os artistas Wag Bota Som, Fandango Uba, Gabo, Alexandre Albini, A Ruassa e Dale Forro Band.

Terá comercialização de alimentos e bebidas, tenda de tarô, casamento caipira e um campeonato de truco valendo duas caixas de cerveja. Também terá flash tatto e piercing, estarão no espaço os tatuadores Mao Tatto, Fernanda Grossi, Gabrielli Duarte e a bodypiercing Yasmin Oliveira.

Haverá um espaço para as crianças onde a professora e educadora agroecológica Rita Domit ensinará práticas ecológicas, como a importância da reciclagem, compostagem e plantio.

O valor do ingresso é R$ 38,00. Motorista de carro com 5 pessoas não pagará a entrada, para incentivar as caronas.

Interessados podem contatar Ellen Be 353 83 897-3900 ou Leninthon 9 9532-1433

O evento tem apoio da Secultur, Cia Rainha Maçã e MRP – Compostagem, hortas orgânicas, oficinas e mini cursos em agroecologia.