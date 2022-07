Festa da Tainha da Ilha do Mel termina neste final de semana

Foto: Bruna Barboza Fotografia / Divulgação

A 28ª Festa da Tainha da Ilha do Mel, realizada durante todo o mês de julho no trapiche de Nova Brasília, chega a sua última semana.

Entre as atrações confirmaram presença o ex-vocalista do Dazaranha, Gazú, que virá com a sua banda; PC & Thiaguinho com música brasileira, pop e rock; DJ Mendes; Iuri Kaczarouski Siuch com a música Trap, gênero musical derivado do rap; além do morador da Praia Grande, Nego Blue, que apresentará o melhor da MPB e composições próprias sobre a Ilha do Mel.

É promovida pela Associação dos Nativos da Ilha do Mel (Animpo), que já comemora o sucesso do evento. A festa conta com um cardápio especial de pratos típicos, com destaque para os variados pratos elaborados com a tainha, além de shows de artistas locais e nacionais e atividades de educação ambiental.

Um dos organizadores da festa, Felipe Andrews Gonçalves, fala quantidade de vendas e de público. “Na metade do mês nossa expectativa de vendas já havia superado o que esperávamos vender no mês inteiro”, celebra Felipe, atribuindo o sucesso desta 28ª edição à extensa programação e a quantidade de turistas, que vieram matar a saudade da ilha depois de dois anos de pandemia da covid-19. Antes deste final de semana, calcula Andrews, compareceram à festa cerca de 40 mil pessoas.

A professora e fotógrafa Luciana Berlese esteve com a sua família na Ilha do Mel durante cinco dias e participou da Festa da Tainha. Entre os destaques, ela não poupou elogios à gastronomia local. “Pedimos tainha recheada com farofa de camarão, além de bem servida, bem preparada e saborosa, o atendimento foi impecável”, diz Berlese. Ela conta ainda que em uma das noites teve a oportunidade de assistir ao concurso da Rainha da Tainha. “Foi uma festa linda da comunidade com um grande público e muito bem organizada”, disse a fotógrafa, que gosta de visitar a ilha nesta época do ano e pretende voltar logo. “Volto para Curitiba com saudades da ilha e com vontade de mais uma vez comer a tainha recheada”, revelou.

De acordo com o Andrews, essa movimentação é muito importante para o turismo e a economia da região, visto que nesta época do ano o movimento normalmente diminui. “Conseguimos cumprir o objetivo do evento que é justamente manter a cultura e a tradição da comunidade, que além de estar envolvida com a pesca da tainha, também precisa fomentar mais o turismo na Ilha do Mel também durante o inverno, período que diminui a movimentação de visitantes por causa do frio”.

Gastronomia – Os turistas que visitarem a Ilha do Mel durante o evento poderão conferir um cardápio especial como a tainha assada recheada com farofa de camarão acompanhada de arroz, salada, maionese e vinagrete. Há também a opção da tainha assada, em posta, tainha à moda do pescador (como as famílias da Ilha costumam preparar a tainha direto na grelha). No cardápio também a opção do prato churrasco e porções de tainha frita, ova de tainha, camarão sete barbas, camarão branco e batata frita.

Atividades de educação ambiental para as crianças

Entre as atrações deste fim de semana estão as atividades de educação ambiental voltadas para o público infantil. Nos dias 30 e 31 haverá stand com exposição do Centro de Estudos do Mar, Trilha Ambiental, atividade lúdica sobre as mudanças climáticas e as tainhas, além do CineTainha, uma exposição de vídeos curtos, às 11h, 14h, 16h com bate-papo com as crianças após as sessões.

28ª Festa da Tainha da Ilha do Mel

Local: Ilha do Mel, Praia de Nova Brasília, no trapiche.

Data: Até 31 de julho

Horários: de segunda a sexta-feira, das 10h às 23h; finais de semana, das 10h às 3h

Mais informações: @festa-da-tainha (Instagram)

Entrada gratuita