Matinhos abre inscrições para castração gratuita de cães e gatos

A Prefeitura de Matinhos vai cadastrar tutores de cães e gatos que queiram fazer a castração gratuita dos animais.

As inscrições serão abertas nesta segunda-feira (1º) e vão até o dia 17 de agosto, de segunda à sexta-feira, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h30, na Secretaria Municipal do Meio Ambiente. O endereço é rua Irati, nº 121, no Bom Retiro, no antigo Fetiep.

Para se inscrever, é necessário levar RG, CPF, comprovante de residência e resumo do Cadastro Único ou histórico de adoção. Os tutores não devem levar os animais para o ato da inscrição.

Confira na imagem abaixo os requisitos para participar do programa. Maiores informações pelo WhatsApp, no número (41) 3971-6156.