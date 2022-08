Sebrae e Guaratuba firmam acordo para formatação de produtos turísticos

Baía de Guaratuba / 2015 Foto: Gustavo Aquino / Arquivo do Correio do Litoral

A Prefeitura de Guaratuba e o Sebrae Paraná firmaram um contrato para a formatação de produtos turísticos. Com milhares de visitantes todos os anos, Guaratuba está entre os principais destinos paranaenses para quem está em busca de areia, mar, sol e lazer. Além de 22 quilômetros de praias, o município tem mais a oferecer para os visitantes, como o turismo náutico na Baía de Guaratuba e, fora da temporada de verão, a atração cultural e religiosa, a Festa do Divino, realizada tradicionalmente no mês de julho.

De acordo com o consultor do Sebrae Bruno Gonçalves Valentim de Souza, o trabalho de formatação dos produtos turísticos em Guaratuba já começou. A primeira etapa do projeto foi o alinhamento dos técnicos que vão atuar no estudo. A segunda fase terá uma Jornada de Experiência no Turismo para o Destino Guaratuba, onde serão realizadas atividades práticas, tomando por base os estudos específicos para o município.

A jornada orientará empreendedores do setor quanto à formatação dos produtos turísticos. Até 40 empresários do segmento serão contemplados pelo projeto. A expectativa é que tenham condições de apresentar produtos diferenciados no roteiro turístico da cidade.

“Ter um produto turístico formatado é fundamental para tornar o destino ainda mais atrativo a ponto de despertar o desejo do consumidor. Organizar a oferta turística por meio da formatação de seus atrativos em produtos é estratégico para o desenvolvimento do destino”, afirma Bruno.

O prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, acrescenta que além do mapeamento necessário dos mercados turísticos existentes e potenciais, a parceria pretende sensibilizar os atores locais sobre a importância econômica da atividade.

Workshops e Missão

O projeto de formatação de produtos turísticos também vai contar com dois workshops e uma missão técnica. O primeiro vai abordar a distribuição e comercialização dos produtos turísticos de Guaratuba e o segundo terá como tema principal a sensibilização para o desenvolvimento do turismo no destino Guaratuba.

Já a missão técnica, que terá âmbito regional (num raio de 200km), será organizada com base na metodologia de benchmarking, para busca de melhores práticas de destino similar que solucionou problemas de forma criativa e inovadora.

Mais benefícios

Além do contrato de formatação de produtos turísticos, o Sebrae e a Prefeitura de Guaratuba também têm um acordo para o processo de estruturação da Indicação Geográfica (IG) da Ostra, e a estruturação da Política Pública de Simplificação e Desburocratização, com foco nas competências interpessoais dos servidores que desenvolvem papel de liderança nas secretarias da Prefeitura de Guaratuba.

Festa do Divino é Patrimônio Cultural do Paraná

Neste ano, o município de Guaratuba comemorou 251 anos de emancipação política e administrativa. Como demonstração da diversidade cultural e potencial turístico da região, foi publicada uma lei estadual tornando a manifestação cultural e religiosa da Festa do Divino Espírito Santo de Guaratuba, como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Paraná.

A Festa do Divino Espírito Santo e da Santíssima Trindade, de origem açoriana, teve início ainda no período de colonização do Brasil. Em Guaratuba, segundo o que se tem de registro, ela acontece de maneira ininterrupta, desde 1910.