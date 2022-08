Mulher é morta a facadas pelo marido, em Paranaguá

Foto: Reprodução das redes sociais

Nicolle Santos Fernandes, de 23 anos, foi morta pelo marido no começo da noite deste sábado (30), dentro da casa onde o casal morava, na avenida Coronel José Lobo, no bairro Oceania, em Paranaguá.

José Orlando Ferreira Daniel, de 22 anos, atingiu a esposa com pelo menos cinco facadas. Os golpes acertam as costas e o coração da vítima, que foi encontrada morta por socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O resgate foi acionado por uma amiga do casal que presenciou o crime. A mulher contou que tentou segurar José, “mas tudo aconteceu muito rápido”.

Após esfaquear a esposa, José Orlando saiu da casa e disse que estava indo na Polícia Militar, onde se entregaria.

Depois de se entregar, ele retornou ao local do crime acompanhado por policiais militares para mostrar onde deixou a faca usada para matar a esposa.

O local onde o feminicídio aconteceu foi periciado pela Criminalística e o corpo da vítima foi recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal). Familiares de Nicolle, que moram em Colombo, estiveram na sede do órgão para providenciar a liberação.

Indagado sobre a motivação do crime, José Orlando disse que descobriu uma traição cometida pela esposa. Ele teria visto no celular dela uma foto com outro homem. O casal discutiu e durante o desentendimento, José esfaqueou a esposa.

Fonte: Rádio Ilha do Mel FM