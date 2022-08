Veículo de passeio usa área de escape na BR-376

Um veículo de passeio usou a área de escape da BR-376, em Guaratuba, na noite desta sexta-feira (29), uma situação rara. Quase sempre são caminhões que utilizam o recurso quando estão sem freios, às vezes, são ônibus.

A concessionária da rodovia, a Arteris Litoral Sul, informou ao Correio do Litoral que não tem estatísticas sobre carros de passeio porque o dispositivo foi construído para receber veículos pesados que apresentem falha mecânica. “Eventualmente tivemos entradas de veículos de passeio, porém não por apresentarem problemas mecânicos, mas por acharem que é uma área de refúgio”, diz a empresa.

A cena foi registrada por um caminhoneiro e divulgada no grupo BR 277. O veículo seguia sentido Santa Catarina e entrou na área de escape no km 671. Na filmagem dá para ver que o motorista saiu do veículo e, aparentemente, está bem. A Arteris não disponibilizou imagem para ser divulgada, mas informou que o veiculo seguiu viagem após o ocorrido.

A última imagem de acesso a uma das duas áreas de escape da BR-376 em Guaratuba, divulgadas pela concessionária foi na segunda-feira (25) e aconteceu na outra, localizada do km 667,3.

Após a carreta apresentar falha nos freios, o motorista optou pelo uso do dispositivo, adentrando 75 metros. O condutor e o passageiro nada sofreram, informou a Arteris.