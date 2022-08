Testículo aumentado pode ser sintoma de doenças diversas

Na maioria dos casos, o inchaço da região é provocado por quadros clínicos menos ofensivos, mas também pode ser sinal de alterações mais graves.

Foto: Tutatama/Freepik

Existe uma série de prováveis causas para o inchaço dos testículos, que é um sinal de que há algum problema no local. Geralmente, o aumento de tamanho do escroto – bolsa que envolve os testículos –, é provocado por quadros clínicos menos ofensivos, como varicocele, hérnia na virilha e hidrocele. Contudo, também pode ser sinal de alterações mais graves, como torção do testículo ou câncer. Dessa forma, é importante procurar um urologista sempre que uma diferença no tamanho dessa região for notada.

A procura dos homens por atendimento médico aumentou em 49,96% entre 2016 e 2020, segundo dados do Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) do Sistema Único de Saúde (SUS). Porém, mesmo subindo de 425 milhões de atendimentos para 637 milhões, a população masculina está atrás das mulheres em termos de atenção à saúde.

Segundo informações do Programa Nacional de Saúde (PNS) de 2019, 76,2% da população foi ao médico naquele ano, o que representa aproximadamente 160 milhões de pessoas. Na divisão por gênero, 82% das mulheres se consultaram, frente a 69,4% dos homens. Pensando nisso, a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) lança campanhas periódicas de conscientização e valorização dos cuidados com a saúde dos homens e de seus filhos do sexo masculino.

Procurar assistência médica no caso do sintoma de inchaço nos testículos, por exemplo, é fundamental, uma vez que ele só pode ser tratado a partir da definição de sua causa. O diagnóstico pode ser feito por um especialista capacitado que vai dizer qual a medicação mais indicada para cada caso, assim como a duração e a dosagem correta do tratamento.

Causas mais comuns para o inchaço escrotal

Os casos mais comuns para o inchaço dos testículos incluem a hérnia inguinal, a varicocele e a hidrocele, de acordo com artigo da nefrologista Geetha Maddukuri, da Saint Louis University, publicado no Manual MSD – Versão Saúde para a Família.

Esses são considerados casos clínicos menos graves, mas, ainda sim, necessitam acompanhamento e tratamento médico.

Hérnia inguinal

A hérnia inguinal, também conhecida como hérnia na virilha, ocorre quando uma parte do intestino passa pela musculatura do abdômen e alcança o escroto. O sintoma é um inchaço acentuado, acompanhado de dor branda e constante, que piora quando o paciente se levanta da cadeira ou curva o corpo para a frente.

Nesse caso, a orientação dos especialistas é que o paciente procure um cirurgião, para que seja avaliada a necessidade de realizar uma cirurgia para colocar o intestino no local correto.

Sempre que houver desconfiança sobre a possibilidade de uma hérnia inguinal, é recomendado ir ao hospital o mais rápido possível, já que pode haver complicações graves, como infecções e morte das células do intestino.

Varicocele

A varicocele consiste na dilatação das veias do testículo – processo de aparência semelhante ao que ocorre nas pernas com as varizes. O problema é a causa mais frequente de infertilidade masculina e pode provocar inchaço nos testículos, especialmente na parte superior.

Esse tipo de alteração é mais comum no testículo esquerdo e, normalmente, não é acompanhada de outros sintomas, embora alguns homens possam sentir uma sensação ligeira de calor ou desconforto na região do escroto.

O tratamento para a varicocele geralmente só é recomendado para os pacientes que apresentam sintomas como dor ou inchaço exagerado dos testículos. Nesses casos, o reparo é cirúrgico e objetiva a interrupção do fluxo de sangue pelas veias dilatadas.

Hidrocele

O crescimento de uma bolsa repleta de líquido dentro do escroto, ao lado do testículo, é o que caracteriza a hidrocele. Essa modificação no testículo costuma ser mais frequente em bebês, mas também pode acometer homens que passaram por traumatismo testicular ou torção testicular, por exemplo.

Na maioria dos casos, a hidrocele desaparece sozinha com o passar do tempo – geralmente entre seis e 12 meses –, sem exigir um tratamento específico. No caso de bebês, todavia, a recomendação dos especialistas é que os responsáveis levem a criança ao hospital para confirmar o diagnóstico e afastar outras hipóteses mais graves.

Causas graves para o inchaço nos testículos

Conforme destacado no artigo da nefrologista Geetha Maddukuri, da Saint Louis University, as causas graves para o inchaço dos testículos incluem a torção e o câncer do testículo.

Torção do testículo

Esse problema ocorre quando o cordão responsável por fornecer sangue para os testículos é torcido. Configura-se, assim, uma situação emergencial, mais comum entre homens de 10 a 25 anos de idade. A alteração provoca inchaço e dor intensa na região.

Em alguns casos, contudo, a torção pode ser parcial, provocando uma dor mais branda ou associada aos movimentos do corpo.

Assim que os sintomas forem detectados, é essencial procurar um médico e ir ao hospital. O tratamento é cirúrgico e pode evitar complicações graves, como infertilidade, por exemplo.

Câncer do testículo

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de testículo é um tipo raro de tumor que atinge, geralmente, homens entre 15 e 50 anos de idade. Conforme os dados, esse tipo de neoplasia, conhecido como tumor de células germinativas, representa 5% dos cânceres que atingem os homens no mundo.

O problema pode ser difícil de ser diagnosticado, já que se desenvolve lentamente e não costuma manifestar sintomas. É possível notar, ainda assim, o surgimento de um caroço ou a expansão do tamanho de um testículo, o que pode ser confundido com um inchaço.

Para aumentar as chances de cura, o câncer deve ser identificado o mais cedo possível. Por isso, no caso de suspeita, é preciso procurar um urologista quanto antes, para fazer os exames necessários e identificar a doença.