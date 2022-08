Informe da Semana registra 10 mortes por covid no Litoral

O Informe Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde da última semana, encerrada no sábado (30), registra 10 óbitos por covid em todo o Litoral.

Houve 5 mortes de pessoas residentes em Paranaguá, 2 de moradores de Morretes, 1 de Matinhos, 1 de Pontal do Paraná e 1 de Guaraqueçaba.

Já houve 1.268 mortes provocadas pelo novo coronavírus na região, desde o início da pandemia.

São 422,9 mortes para cada 100 mil habitantes, o que coloca a 1ª Regional de Saúde, que abrange os sete municípios litorâneos, no 5º lugar em mortalidade entre as 22 regionais do estado.

Foram 479 novos casos da doença confirmados na região: 182 em Guaratuba, 60 em Pontal do Paraná, 53 em Matinhos, 30 em Antonina, 18 em Morretes e 5 em Guaraqueçaba.

A 1ª Regional soma 75.287 casos confirmados da doença – com 25.110/ 100 mil – e está em 14º no ranking da incidência.