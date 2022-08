Pontal do Paraná faz mutirão de castração de cães e gatos

Nos próximos dias 17 e 18, a Prefeitura de Pontal do Paraná, através da Rede de Proteção Animal, realizará a castração de cães e gatos em parceria com o Programa Castrapet.

As ações de castração são direcionadas prioritariamente a animais resgatados da rua e de tutores em situação de vulnerabilidade social. Ao mandar a inscrição para castração é necessário anexar documentos como RG ou CNH, comprovante de residência, CadÚnico e fotos do animal.

As solicitações devem ser feitas via protocolo. Pode ser presencial na sede da prefeitura ou pelo site, no link abaixo. É preciso preencher as informações solicitadas e anexar os documentos.

Castração de cães e gatos:

Somente tutores residentes no município de Pontal do Paraná e para animais acima de 6 meses e máximo de 8 anos.

As liberações são realizadas não somente dos mais antigos para os mais novos, mas também prioritariamente:

Com comprovante de cadastro único (CadÚnico).

Protetores cadastrados.

Animais resgatados da rua.

Os demais.

A Prefeitura de Pontal informa que serão realizados mais mutirões para atender a demanda. Os cadastros feitos agora que não tiverem sido atendidos entrarão na fila para castrações futuras.

Quem possui protocolo antigo em aberto e tem CadÚnico pode vir até a prefeitura durante essa semana para agilizar seu atendimento.

Link para o protocolo:

https://pontaldoparana.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=9

Mais informações: (41) 3455-9643