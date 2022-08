Mata Atlântica Ecofestival começa nesta quinta-feira em quatro cidades

Mata Atlântica Ecofestival terá atividades esportivas, artísticas e culturais na região da Grande Reserva Mata Atlântica, entre os dias 4 e 13 de agosto.

As cidades de Antonina, Piraquara, Curitiba e também o distrito de São Luiz do Purunã, em Balsa Nova, irão sediar o evento, que contará com aventura, cinema e arte. A expectativa é mobilizar mais de 7 mil pessoas nas quatro localidades.

De acordo com os organizadores do evento, o Mata Atlântica Ecofestival tem como objetivo ampliar o debate sobre a temática da conservação e uso das áreas naturais com “competições esportivas, exibições de produções cinematográficas independentes, apresentações musicais, mostras artísticas e literárias, palestras e rodas de discussões”.

Empresário e um dos idealizadores e organizadores do evento, Aristides Athayde explica que o Mata Atlântica Ecofestival foi inspirado em eventos internacionais e busca estimular a valorização da natureza e das atividades ecoturísticas na área do Bioma Mata Atlântica. “É possível impulsionar o turismo de aventura e as manifestações artísticas e, ainda por cima, sensibilizar sobre o papel de cada um nesse processo de conscientização ambiental, que é tão necessário”, pontua.

Athayde explica que as cidades de Curitiba, Antonina, Piraquara e Balsa Nova foram escolhidas de forma estratégica, pelo fato de já terem um perfil vocacionado para a prática da atividade outdoor.

Na programação, que acontece de forma simultânea nas quatro localidades, estão agendadas competições de gravel bike, montain bike, vela, canoagem, trail run, montanhismo, balonismo, aventuras urbanas, entre outras atividades esportivas, além de mostras fotográficas, apresentações musicais e exibições de filmes de aventura com temática ambiental.

Todas as atividades propostas pelo Ecofestival acontecerão de forma independente e serão organizadas por empresas parceiras, especializadas em suas áreas.

Programação

A abertura do Mata Atlântica Ecofestival será no dia 4 de agosto, no Cine Passeio, em Curitiba. Nos dias 6 e 7 estão programadas as atividades esportivas em Antonina (esportes de água), Piraquara (esportes de terra) e São Luiz do Purunã (ar).

O circuito artístico e cultural acontecerá nas três regionais ao longo do fim de semana, paralelamente às atividades esportivas. Além disso, entre os dias 10 e 12 de agosto, o Mata Atlântica Ecofestival vai

realizar, em Curitiba, encontros sobre Produção de Natureza e Áreas

Regenerativas, O Esporte como Meio de Superação e Inclusão e

Ideias Inovadoras para um Mundo Melhor.

O encerramento do Mata Atlântica Ecofestival será no dia 13 de agosto com atividades de grande impacto visual em Antonina, Piraquara e Purunã.

Mata Atlântica Ecofestival

Data: 4 a 13 de agosto

Local: Curitiba, Antonina, Piraquara e Balsa Nova (Purunã)